Соответствующее решение принял суд Заводского района Минска. Речь идет о Михаиле Ференце, который участвовал в протестах против режима белорусского диктатора.

Читайте также У белорусов сдают нервы: Лукашенко превращает Беларусь в тюрьму

Впрочем, пока судебный приговор еще не вступил в законную силу. Поэтому защита имеет право его обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

В чем обвиняют украинца в Беларуси

Белорусские силовики обвиняют мужчину в том, что в августе – сентябре 2020 года он принимал участие в несанкционированных массовых мероприятиях в центре Минска. Тамошняя генпрокуратура вменяет ему:

нарушение общественного спокойствия;

блокировка движения транспорта;

препятствование нормальной работе предприятий и организаций.

Кроме этого, прокуроры утверждают, что украинец создал и администрировал телеграм-чат, в котором протестующие договаривались о нанесении своей символики и надписей на разные объекты в городе. Якобы он подыскал и изготовил "орудия и средства преступления", то есть аэрозольную краску в баллончиках, кисти, перчатки, растворитель, трафареты.



Предметы, изъятые у украинца / Фото с сайта Генпрокуратуры Беларуси

"Он распределил роли исполнителей, а также лично принял участие в нанесении на фасады по меньшей мере 27 зданий надписей и изображений протестного характера", – говорится в сообщении. Нанесенный ущерб в ведомстве оценили в около 1000 долларов.

Обратите внимание! Ранее в МИД назвали дело Михаила Ференца политически мотивированным. Там заявили, что приговор является несправедливым и противоправным.