Відповідне рішення ухвалив суд Заводського району Мінська. Мовиться про Михайла Ференця, який брав участь у протестах проти режиму білоруського диктатора.

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Втім, наразі судовий вирок ще не набув законної сили. Тож захист має право його оскражити та опротестувати в апеляційному порядку.

Що закидають українцю у Білорусі

Білоруські силовики звинувачують чоловіка у тому, що у серпні – вересні 2020 року він брав участь у несанкціонованих масових заходів в центрі Мінська. Тамтешня генпрокуратура закидає йому:

порушення громадського спокою;

блокування руху транспорту;

перешкоджання нормальній роботі підприємств та організацій.

Крім цього, прокурори стверджують, шо українець створив та адміністрував телеграм-чат, в якому протестувальники домовлялися про насення своєї символіки та написів на різні об'єкти у місті. Мовляв, він підшукав й виготовив "знаряддя й засоби злочину", тобто аерозольну фарбу в балончиках, пензлі, рукавички, розчинник, трафарети.



Предмети, вилучені в українця / Фото з сайту генпрокуратури Білорусі

"Він розподілив ролі виконавців, а також особисто взяв участь у нанесенні на фасади щонайменше 27 будівель написів і зображень протестного характеру", – мовиться у повідомленні. Завдані збитки у відомстві оцінили у близько 1000 доларів.

Зверніть увагу! Раніше у МЗС назвали справу Михайла Ференця політично мотивованою. Там зявили, що вирок є несправедливим та протиправним.