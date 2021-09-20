Білоруський суд звинуватив чоловіка у діях, які нібито грубо порушують громадський порядок, а також в умисному пошкодженні майна. Водночас білоруський правозахисний центр "Вясна" визнав Ференця політв'язнем.

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За інформацією українського відомства, достовірних доказів провини українця у суді не наводили.

Сам Михайло Ференець теж свою провину не визнає. Він планує через адвоката подавати апеляцію.

У МЗС запевнили, що захищатимуть інтереси Ференця усіма доступними засобами.

Довідка. У Слідчому комітеті Білорусі заявляли, що 32-річний Ференць брав участь в акціях у Мінську та малював на стінах тарганів. Окрім цього, шукав своїх однодумців. За це й судили.

Антиукраїнські дії Мінська

Також в українському відомстві назвали справу Михайла Ференця політично мотивованою. Заявили, що вирок є несправедливим та протиправним.

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У МЗС підсумували, що бездоказове звинувачення та неправове засудження є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська.

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