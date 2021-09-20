Белорусский суд обвинил мужчину в действиях, которые якобы грубо нарушают общественный порядок, а также в умышленном повреждении имущества. В то же время белорусский правозащитный центр "Вясна" Ференца признал политзаключенным.
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По информации украинского ведомства, достоверных доказательств вины украинца в суде не приводили.
Сам Михаил Ференец тоже свою вину не признает. Он планирует через адвоката подавать апелляцию.
В МИД заверили, что будут защищать интересы Ференца всеми доступными средствами.
Антиукраинские действия Минска
Также в украинском ведомстве назвали дело Михаила Ференца политически мотивированным. Заявили, что приговор является несправедливым и противоправным.
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В МИД подытожили, что бездоказательное обвинение и неправовое осуждение являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.
Политзаключенные в Беларуси: главное
- По состоянию на 1 июня 2021 года количество политических заключенных в Беларуси составило 454 человека.
- В правозащитном центре "Вясна" сообщали о по меньшей мере 109 осужденных. Это данные только за май 2021 года.
- К слову, недавно политическими заключенными признали также задержанных Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Волна протестов вспыхнула в Беларуси 9 августа 2020 года после президентских выборов. Люди выходили на протесты, а силовики жестоко избивали их и задерживали.