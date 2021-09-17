Мужчину осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Беларуси. Об этом сообщили правозащитники.

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Почему блогера задержали

Блогера задержали в Витебске еще 20 февраля 2021 года. По версии обвинения, в видеороликах, опубликованных на ютубе Руслана Линника, якобы есть оскорбления и клевета на:

Лукашенко;

бывшего главу комитета государственной безопасности Валерия Вакульчика;

экс-министра внутренних дел Юрия Караева;

его заместителя Геннадия Казакевича;

министра обороны Виктора Хренина.

Напомним! Линник находится за решеткой с февраля. В марте его признали политзаключенным.

Линник не признает вину

Во время суда блогер заявил, что силы безопасности Беларуси влияли на него. Он не признает свою вину, отказался давать показания.

После процедурного молчания на меня надели наручники, и все продолжилось с новой силой и по новому сценарию,

– сказал блогер в последних словах.

Отметим, что Линника осудили по 4 статьям Уголовного кодекса Беларуси:

клевету на президента;

оскорбление президента;

оскорбление представителя власти;

клевету.

В Беларуси судят оппозиционеров и журналистов

За оскорбление Лукашенко в начале августа "осудили" журналиста издания "Першы рэгіён" Сергея Гордиевича.

На 14 лет режим самопровозглашенного президента приговорил оппозиционера Виктора Бабарыко.

В начале сентября осудили Марию Колесникову и Максима Знака.

Читайте полный текст "Вясна":

Блогера-политзаключенного Руслана Линника приговорили к 4 годам лишения свободы. В суде он заявил о давлении, психологическом и физическом воздействии со стороны сил безопасности.

17 сентября суд Московского района Минска вынес приговор по уголовному делу против политзаключенного ютуб-блогера Руслана Линника. Его признали виновным по 4 клеветническим статьям Уголовного кодекса: ч.1 и ч.2 ст.367 (клевета на президента), ч.1 ст.368 (оскорбление президента), ст.369 (оскорбление государственного служащего), ст.188 (клевета). Согласно обвинительному акту, клевета находилась в видео блогера на его канале против Александра Лукашенко, экс-главы КГБ Валерия Вакульчика, экс-министра внутренних дел Юрия Караева и его заместителя Геннадия Казакевича, министра обороны Виктора Хренина.

Судья Юрий Машкетау приговорил Руслана Линника к четырем годам колонии строгого режима. К такому наказанию призвал прокурор Явген Сераков. В суде Руслан Линник свою вину не признал, отказался давать показания и в последних словах говорил о давлении, психологическом и физическом воздействии силовиков.

"22 февраля офицеры без формы, лица были в балаклавах, начали оказывать психологическое и физическое воздействие, чтобы узнать адрес квартиры. После процедурного молчания на меня надели наручники, и все продолжилось с новой силой и по новому сценарию", – сказал Руслан в последних словах.