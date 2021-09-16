Среди помилованных есть одна женщина, а также 9 из них имеют несовершеннолетних детей. Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".

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Кого помиловал Лукашенко

Правозащитники обнародовали список, в котором назвали имена этих 13 человек:

Виктор Калиновский;

Валерий Лоза;

Максим Шавлинский;

Игорь Быковских;

Евгений Пошелюк;

Евгений Корольчук;

Сергей Рудинский;

Вадим Сычик;

Юлия Кашеверова;

Александр Бобров;

Евгений Рапин;

Алексей Коршун;

Евгений Ховар.

Обратите внимание! Всех их ранее диктаторский режим признал виновными в преступлениях в интернете.