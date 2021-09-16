Среди помилованных есть одна женщина, а также 9 из них имеют несовершеннолетних детей. Об этом сообщает правозащитная организация "Вясна".
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Кого помиловал Лукашенко
Правозащитники обнародовали список, в котором назвали имена этих 13 человек:
- Виктор Калиновский;
- Валерий Лоза;
- Максим Шавлинский;
- Игорь Быковских;
- Евгений Пошелюк;
- Евгений Корольчук;
- Сергей Рудинский;
- Вадим Сычик;
- Юлия Кашеверова;
- Александр Бобров;
- Евгений Рапин;
- Алексей Коршун;
- Евгений Ховар.
Сложная ситуация в Беларуси
- Лукашенко летом 2020 года провозгласил себя президентом Беларуси – люди вышли на протесты.
- Белорусские силовики почти год регулярно сажают, преследуют и убивают митингующих.
- В Министерстве иностранных дел Беларуси признали избыточность действий власти во время акций протеста.