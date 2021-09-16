Серед помилуваних є одна жінка, а також 9 з них мають неповнолітніх дітей. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

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Кого помилував Лукашенко

Правозахисники оприлюднили список, в якому назвали імена цих 13 людей:

Віктор Калиновський;

Валерій Лоза;

Максим Шавлинский;

Ігор Биковських;

Євген Пошелюк;

Євген Корольчук;

Сергій Рудинський;

Вадим Сичик;

Юлія Кашеверова;

Олександр Бобров;

Євген Рапін;

Олексій Коршун;

Євген Ховар.

Зверніть увагу! Усіх їх раніше диктаторський режим визнав винними у злочинах в інтернеті.