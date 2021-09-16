Серед помилуваних є одна жінка, а також 9 з них мають неповнолітніх дітей. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".
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Кого помилував Лукашенко
Правозахисники оприлюднили список, в якому назвали імена цих 13 людей:
- Віктор Калиновський;
- Валерій Лоза;
- Максим Шавлинский;
- Ігор Биковських;
- Євген Пошелюк;
- Євген Корольчук;
- Сергій Рудинський;
- Вадим Сичик;
- Юлія Кашеверова;
- Олександр Бобров;
- Євген Рапін;
- Олексій Коршун;
- Євген Ховар.
Складна ситуація у Білорусі
- Лукашенко влітку 2020 року проголосив себе президентом Білорусі – люди вийшли на протести.
- Білоруські силовики майже рік регулярно саджають, переслідують та вбивають мітингувальників.
- У Міністерстві закордонних справ Білорусі визнали надмірність дій влади під час акцій протесту.