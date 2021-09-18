Об этом он сказал на форуме "Символ единства". Отметив, что Минск не выдвигает территориальные претензии к государствам.

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Лукашенко: Нам своего хватает

По его словам, Беларусь якобы никогда не посягала на чужие земли.

Мы никогда не посягали на чужой каравай или клочок земли, нам своего хватает. Мы даже не напоминаем, что Белосток – это белорусские земли, Вильнюс – это тоже белорусский город и земли вокруг,

– сказал Лукашенко.

Также Лукашенко сказал, что, соседи – данные Беларуси от Бога, как и любой другой стране. По его словам, Минск хочет мира и дружбы со всеми.

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Самопровозглашенный президент считает, что равновесие и межнациональное единство – это незыблемые основы общества. "Все, кто живут на этой земле – белорусский народ. У нас одно государство, один закон, общая историческая память на всех", – сказал Лукашенко.

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