Про це він сказав на форумі "Символ єдності". Відзначивши, ніби Мінськ не висуває територіальні претензії до держав.

Зверніть увагу Мінськ сам собі вистрілив в ногу, – аналітик про зовнішню політику режиму Лукашенка

Лукашенко: Нам свого вистачає

За його словами, Білорусь начебто ніколи не посягала на чужі землі.

Ми ніколи не посягали на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо, що Білосток – це білоруські землі, Вільнюс – це теж білоруське місто і землі навколо,

– сказав Лукашенко.

Також Лукашенко сказав, що, мовляв, сусіди – дані Білорусі від Бога, як і будь-який іншій країні. За його словами, Мінськ хоче миру і дружби з усіма.

Лукашенко заявив, що Вільнюс і Білосток – білоруські землі: дивіться відео "Пул Первого"

Самоназваний президент вважає, що рівновага і міжнаціональна єдність – це непорушні основи суспільства. "Всі, хто живуть на цій землі – білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять на всіх", – сказав Лукашенко.

Останні одіозні заяви Лукашенка