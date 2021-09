Катерина Шматіна є аналітиком Білоруського інституту стратегічних досліджень. Її сфери інтересів включають зовнішню політику Білорусі, трансформації ЄС і Північноатлантичного Альянсу, а також міжнародну безпеку.

Ситуація на литовському кордоні Гібридні біженці з Мінська: як Лукашенко шантажує ЄС

Як Ви оцінюєте реакцію Євросоюзу на шантаж Мінськом Литви через нелегалів?

Я не думаю, що для Євросоюзу це є настільки істотним або масштабним, тому що у ЄС достатньо ресурсів і можливостей із залученням сил Frontex і спільних прикордонних ресурсів Литви, Латвії та Естонії. Останні зараз допомагають на литовському кордоні.



Катерина Шматіна / Фото euroradio

Це скоріше виклик дипломатичного врегулювання. Коли литовська влада намагалася їздити і в Анкару, і вести переговори з тими країнами, які були, власне, джерелами цих міграційних криз. Ситуація з міграцією на кордоні ускладнює ситуацію для білорусів, які тікають від режиму. Раніше у них були певні лазівки перетину кордону.



Комісар ЄС з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон і прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте / Фото з твіттера Ingrida Šimonytė

Люди можуть це робити на свій страх і ризик, якщо у тебе стоїть за спиною цербер політичного переслідування. Коли переповнені міграційні центри в Литві і Латвії, то це може погіршити громадську думку до мігрантів в цілому в цих країнах.

І це стосується, в тому числі і білорусів, частина з яких подали документи на розгляд статусу біженця. До них може потенційно змінюватися ставлення. Зараз ми цього не спостерігаємо. І в Литві, і в Латвії влада і суспільство ставляться лояльно і підтримують їх, але при певному збігу обставин ця думка може змінюватися.

У Брюсселі усвідомлюють, що за діями Мінська фактично стоїть Кремль?

Думаю, що такі думки звучали, коли проводилися паралелі – і Росія намагалася свого часу зробити схожу операцію з іншими країнами. Певні приховані маніпуляції, і в тому числі мігрантами.

Протести проти режиму Лукашенка:

Швидше, зараз є сприйняття, як відчайдушні кроки з боку Лукашенка, оскільки офіційний Мінськ знаходиться практично в міжнародній ізоляції. У цьому сенсі маніпуляція мігрантами на кордоні – це одне з небагато чого, що у відповідь на санкції Лукашенко може зробити на адресу Євросоюзу.

Ці санкції можна вважати болючими для Мінська?

Економісти прогнозують, що ефект від них не миттєвий, а, припустимо, через півроку буде відчуватися в повній мірі. Я можу сказати, що недавній пакет санкцій найбільш відчутний і болючий в порівнянні з попередніми пакетами. Пов'язано це з інцидентом з Ryanair. Тоді були порушені інтереси Євросоюзу і його громадян.

Що потрібно знати про інцидент з Ryanair 23 травня 2021 року спецслужби Білорусі зробили вимушену посадку рейсу 4978 Ryanair, який летів маршрутом Афіни – Вільнюс. Мінськ зробив це, щоб затримати журналіста, співзасновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Також була затримана його дівчина, громадянка Росії Софія Сапега. Грубе порушення режимом Лукашенка норм міжнародного повітряного сполучення спричинило за собою секторальні санкції Євросоюзу, а також заборону на перельоти територією Білорусі. Захід назвав цей інцидент "державним піратством". Зараз Роман Протасевич знаходиться під домашнім арештом.

Як затримали Романа Протасевича на рейсі Ryanair:

До цього моменту всі внутрішньополітичні процеси, вбивства, репресії в Білорусі не тягли за собою таку масштабну відповідь Євросоюзу і США. При тому, що демократичні сили намагалися доносити ці факти дипломатам і політикам європейських країн.



У Гамбурзі протестують проти репресій режиму Лукашенка / Фото Getty Images

Але відповідь європейців була такою: "У нас є економічні інтереси європейських компаній в Білорусі. Ми не хочемо порушувати їх". Після Ryanair дії послідували досить швидко і рішуче.

На якому рівні зараз дипломатичні зв'язки Білорусі та ЄС?

Практично всіх послів країн ЄС видворили з Білорусі, посольства стоять по суті порожні. Білорусь призупинила участь в деяких програмах ЄС, наприклад, у Східному партнерстві. Знову ж таки, це був один з небагатьох кроків, який білоруський МЗС міг зробити у відповідь. Це був досить незручний крок – МЗС Мінська вистрілив в ногу сам собі. Оскільки Білорусь отримувала через Східне партнерство гроші на інфраструктурні проекти, будівництво доріг. І зараз терпить незручності у зв'язку з цим.



Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей і Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні, 2018 рік / Фото EU Neighbours East

Ми бачимо, що буквально руйнуються якісь мости в Білорусі. Не можна сказати, що це тому що Євросоюз перестав давати гроші, – це скоріше симптом того, що грошей не вистачає в бюджеті. І пріоритети там зовсім інші – фінансування силовиків, наприклад.

Якою є нинішня політика Китаю щодо Білорусі?

Спочатку голова Сі Цзіньпін був першим, хто привітав Лукашенка з перемогою на виборах. Це було досить помітно і розтиражовано в білоруських державних медіа.

Але потім, з розвитком білоруського кризи, Пекін поводився досить відсторонено. Практично ніяк не коментував події в Білорусі. Було помітно навіть по дипломатам, що вони відсторонюються від офіційного Мінська.



Переговори міністра закордонних справ Білорусі Володимира Макеєва та міністра закордонних справ Китаю Ван І, 2016 рік / Фото з твіттера Belarus MFA

Заяви останніх місяців від Китаю і його посольства в Білорусі свідчать про підтримку і конституційної реформи, яку режисує Лукашенко про видимість якихось демократичних процесів. Білорусь цікава Китаю не в політичних інтересах, а для економічної стабільності – для транзиту тих же товарів.

Про відносини Пекіна і Мінська Вести Кремля: Китайці більше не кумири Олександра Лукашенка

Китай дивиться на Білорусь як на очевидну сферу впливу Росії, яка не є першочерговою метою Пекіна. Ще до виборів 2020 року було відомості, що Китай постачає до Білорусі системи спостереження. І правоохоронні органи співпрацюють між собою. Всі ці відомості – досить закриті.

Якщо співставити технічну допомогу з боку Євросоюзу і Китаю, то побачимо велику різницю в плані відкритості.

Після перших днів протестів у 2020 році, коли був заблокований Інтернет, з'ясувалося, що білоруська влада закупила обладнання для блокування в однієї американської компанії. Коли це стало відомо, то виник дуже гучний скандал. У результаті американці розірвали контракт, і спробували зам'яти цю ситуацію. Якби таке сталося з китайцями, то навряд чи взагалі б це було проблемою.

Яка американська компанія надала обладнання Білорусі Це була Sandvine Inc., яка за даними BNN Bloomberg, може внести в чорний список до 150 мільйонів веб-сайтів. Головний технологічний співробітник кампанії Олександр Хевьонг заявив відразу після скандалу у вересні 2020 року, що блокування інтернету ніяк не пов'язане з правами людини. Все ж тоді компанія розірвала контракт з причини порушення угоди про ліцензії з боку Мінська.



Логістична зона Індустріального парку "Великий Камінь" / Фото Wikipedia

Те, що ми бачимо в тому ж Індустріальному парку "Великий Камінь", складно зараз сказати, як цих проєктів торкнуться санкції. Багато компаній перевозять своїх співробітників. Думаю, що Китай зараз буде дивитися на Україну як на альтернативу суміщення цих логістичних центрів на даний момент.

Чи можливий найближчим часом аншлюс Білорусі Росією?

Явна анексія – це невигідний крок для Росії, оскільки це спричинить велику реакцію світової спільноти. При тому, що Путін може і так досягати своїх зовнішньополітичних цілей і задовольняти свої геополітичні апетити за рахунок Білорусі.



Олександр Лукашенко і Володимир Путін / Фото з твіттера президента Росії

Виживання режиму Мінська грунтується на залежності від Володимира Путіна. Нині розсипається економіка, а Лукашенко є нелегітимним президентом. У цій ситуації, коли Путін пропонує підтримку, то, звичайно, вона не безкоштовна. І ми не можемо поки оцінити реального масштабу того, на що погоджується Лукашенко в обмін на політичну підтримку і рефінансування вже існуючих боргових зобов'язань перед Росією.

Чи визнає Лукашенко Крим російським в найближчому майбутньому?

З приводу визнання Криму, не бачу, чим би це було корисно в поточній ситуації для Росії. Визнання маргіналізованим режимом навряд чи додасть якоїсь значущості. Лукашенко під час нормалізації відносин з Євросоюзом – так, це було б чимось більш значущим в іміджевому плані для Росії.

У Лукашенка немає достатньо важелів для діалогу з Росією. Йому вигідно якомога далі відкладати значущі пункти переговорів – в тому числі потенційне визнання Криму.

Як Росія поглинає Білорусь:

Інша справа, що під час закриття повітряного простору в травні, Лукашенко звернувся до Путіна, щоб розширити кількість рейсів через Росію. У тому числі від кримських депутатів звучав такий заклик, що Лукашенко повинен приїхати до Криму. І, можливо, навіть визнати Крим, щоб ті ж рейси Бєлавіа могли туди літати. Це скорочує простір маневрів в спілкуванні з Москвою.

Загрози Україні з боку Мінська Лукашенко хоче розмістити на кордоні з Україною російські зенітно-ракетні комплекси

Як тоді бути з тим, що в Мінську знаходиться переговорний майданчик по врегулюванню конфлікту на Донбасі?

Після інциденту з Ryanair і бажанням запросити прокурорів з так званої "ЛНР" для допиту Протасевича... В результаті цих подій, взагалі ідея Мінська як якогось переговорного майданчика себе дискредитувала. Я поділяю одну з експертних думок про те, що після рейсу MH-17 реакція на Україну стала більш рішучою, ніж до цього.

Якщо ми говоримо про прагматичну частину політики, то Євросоюзу та іншим регіональним факторам простіше швидше реагувати, коли безпосередньо зачіпаються їхні національні інтереси. Чим сприяти абстрактним речам – демократії в сусідніх країнах. Тут я б провела паралелі з Білоруссю (ситуація з Ryanair), і іншими подіями, які зачіпають інтереси впливових регіональних гравців.

Що означає нинішня конституційна реформа в Білорусі?

Якщо ми говоримо взагалі про зміни до Конституції – те, до чого зазвичай вдаються автократи, це ігри з буквою закону для того, щоб зміцнити свої позиції. І Лукашенко ще до виборів міркував про конституційну реформу. Він тоді казав, ось я піду, і не хочу, щоб у мого наступника були широкі повноваження. Тому потрібно перерозподілити повноваження між різними гілками влади.

При цьому Лукашенко забував вказувати, що саме він був тією людиною, яка проводила неконституційні референдуми в 1990-х роках. Це робилося ціною побиття громадян, депутатів, які влаштовували страйки в парламенті. В результаті Лукашенко міняв Конституцію так, як йому було зручно.



Присяга Олександра Лукашенка, 1994 рік / Фото euroradio

Після подій серпня 2020 року вже риторика щодо конституційної реформи стала змінюватися. Лукашенко став представляти її як спосіб вийти з кризи, як нібито демократичне рішення – ось зараз ми зберемо круглий стіл, в тому числі з різних політичних сил, в тому числі опозиції. І будемо домовлятися, як же ми будемо виходити з кризи.



Затримання журналіста білоруськими силовиками / Фото з твіттера Franak Viačorka

Опозиція на цих круглих столах – це люди, яких Лукашенко витягнув з СІЗО, здобувши таким чином їх лояльність. Наприклад, Юрій Воскресенський. Він був спочатку опонентом Лукашенко. Вийшовши з СІЗО, проти нього було припинено кримінальну справу. Воскресенський перебував під домашнім арештом, і став розповідати, що Лукашенко пропонує розумні ідеї, просуваючи ідею конституційної реформи. Ми можемо тільки здогадуватися, наскільки це добровільне дійство. При тому, що Юрію Воскресенському потрібен регулярний доступ до медикаментів.



Юрій Воскресенський / Фото belsat

Потім працює ціла конституційна комісія, щоб нібито приймалися якісь заяви від громадян. Таке враження, що є основні дві теми в білоруських державних ЗМІ – це союзна інтеграція і конституційна реформа.

Там однакові меседжі, що ми просунулися по союзній інтеграції, узгодили всі програми, а конституційна комісія ось уже скоро повинна представити результати своєї роботи. Останнє триває вже кілька місяців.

Судячи із заяв глави конституційної комісії Петра Миклашевича, виглядає так, що це скоріше буде формальний перерозподіл повноважень між президентом, урядом і парламентом.



Петро Міклашевич / Фото spektr

Зараз відбуваються репресії і зачистка громадянського суспільства. Складно уявити, що білоруське суспільство якось позитивно відреагує на референдум про зміни до конституції.



Протест в Білорусі / Фото з твіттера Franak Viačorka

Лукашенко каже дипломатам країн далекого зарубіжжя, для яких Білорусь не є інтересом і не становить загрози (наприклад, Венесуела), що ми працюємо над виходом з політичної кризи. І ось скоро вже презентуємо конституційну реформу.

Що собою зараз представляє програма Східного партнерства?

Східне партнерство мало найбільший потенціал і імпульс в момент свого створення. Коли ця програма продумувалась, в неї вкладалося багато надій, в тому числі і по залученню Росії, для того, щоб балансувати вплив Росії в регіоні.



Міністри закордонних справ на 10-річчі програми Східного партнерства, 2019 рік / Фото European Council

Але по факту там виділилися такі аутлайери, як Білорусь, Азербайджан, наприклад, – ці країни обрали свій шлях розвитку, і ті країни, які цілком скористалися можливостями Східного партнерства. Після того як ця програма відзначила 10 років свого існування, вже було набагато більше скептицизму з боку країн, які її просували – Польща і Швеція.

Яку допомогу отримала Білорусь У період 2014 – 2020 років Білорусь отримала допомоги від ЄС на суму в 170 мільйонів євро. З 2016 року Європейський інвестиційний банк надав 530 мільйонів євро для підтримки приватного сектора в Білорусі. А в липні 2021 року Мінськ призупинив свою участь у програмах Східного партнерства з політичних мотивів.

У Євросоюзу зараз інші пріоритети – Середземноморський регіон, необхідність туди вкладатися, а також розвиток співробітництва з Африкою. Останні роки в стратегічних документах ЄС, Східне партнерство згадувалося по дотичній, і досить неявно.

Якщо дивитися на досвід Білорусі у Східному партнерстві, то для європейських чиновників було дуже спокусливо під час нормалізації відносин, підтримувати такі програми – побудувати еко-доріжку або розвиток транскордонного співробітництва. Ось як ми чудово працюємо з білоруською владою. Але це вряди чи стосувалося незалежних громадських організацій, які не знають, закриють їх завтра чи ні. Можуть і оренду не продовжити з політичних причин.



Депутати партії "Право і справедливість" з білоруськими прапорами в польському Сеймі / Фото EPA-EFE / RADEK PIETRUSZKA

Для Білорусі ця програма приносила якусь користь – більше через проекти по інфраструктурі, Інвестиційний банк став працювати з Білоруссю. Причому через якийсь час, адже Білорусь була виключена через репресії. Дуже багато аспектів Східного партнерства були виключені з Білорусі. Хоча навіть ті європейські гроші балансували вплив Кремля, тому що в іншому випадку Мінськ фінансував інфраструктуру через російські або китайські банки. Це створювало якусь конкуренцію можливостей.

Як Ви бачите регіональну інтеграцію країн Східної Європи (Асоційоване тріо, Люблінський трикутник) замість тісної співпраці з Брюсселем?

Думаю, що це відповідало б повністю інтересам країн-учасниць. Хоч яким би був гарним у задумі Європейський Союз, інтереси Іспанії та Греції дуже відрізняються від запитів Польщі та Литви. Це все, так чи інакше, відбивається на тому, як в Брюсселі потім дивляться на програму Східного партнерства. Якби була якась регіональна освіта – вона б повною мірою відображала інтереси цих країн.

Як пов'язано відкриття дипломатичного представництва Тайваню в Литві і надання Вільнюсом Світлані Тихановській дипломатичного статусу?

Думаю, що це два паралельні процеси, які не дуже між собою пов'язані. Відносно Білорусі Литва реагує на стрімкі події, розвиток кризи на своєму кордоні. Думаю, що це все-таки співпало.

Але з іншого боку, наприклад, для офісу Тихановської, в цілому для білоруських демократичних сил, потенційні контакти з Тайванем ставлять в дилему. З одного боку наскільки б хотілося співпрацювати з Тайванем.

Знаю є навіть певні фінансові можливості для підтримки громадянського суспільства Білорусі. Але з іншого боку, потрібно вести себе максимально коректно, щоб Пекін не бачив в цьому проблему. І більше виявляв би підтримку режиму Лукашенка.

Президент Тайваню Цай Інвень про відкриття представництва в Литві:

Proud to announce that we will be opening The Taiwanese Representative Office in Lithuania. We look forward to working together even more closely as like-minded partners & friends. Thank you to everyone in #Taiwan & #Lithuania who made this possible. pic.twitter.com/uPEBN95cPB