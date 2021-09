Екатерина Шматина является аналитиком Белорусского института стратегических исследований. Ее сферы интересов включают внешнюю политику Беларуси, трансформации ЕС и Северноатлантического Альянса, а также международную безопасность.

Ситуация на литовской границе Гибридные беженцы из Минска: как Лукашенко шантажирует ЕС

Как Вы оцениваете реакцию Евросоюза на шантаж Минском Литвы из-за нелегалов?

Я не думаю, что для Евросоюза это является настолько существенным или масштабным, потому что у ЕС достаточно ресурсов и возможностей с привлечением сил Frontex и совместных пограничных ресурсов Литвы, Латвии и Эстонии. Последние сейчас помогают на литовской границе.

Екатерина Шматина / Фото euroradio

Это скорее вызов дипломатического урегулирования. Когда литовские власти пытались ездить и в Анкару, и вести переговоры с теми странами, которые были, собственно, источниками этих миграционных кризисов. Ситуация с миграцией на границе осложняет ситуацию для белорусов, которые бегут от режима. Раньше у них были определенные лазейки пересечения границы.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните / Фото из твиттера Ingrida Šimonytė

Люди могут это делать на свой страх и риск, если у тебя стоит за спиной цербер политического преследования. Когда переполнены миграционные центры в Литве и Латвии, то это может ухудшить общественное мнение к мигрантам в целом в этих странах.

И это касается, в том числе и беларусов, часть из которых подали документы на рассмотрение статуса беженца. К ним может потенциально меняться отношение. Сейчас мы этого не наблюдаем. И в Литве, и в Латвии власти и общество относится лояльно и поддерживает их, но при определенном стечении обстоятельств это мнение может меняться.

В Брюсселе осознают, что за действиями Минска фактически стоит Кремль?

Думаю, что такие мнения звучали, когда проводились параллели – и Россия пыталась в свое время сделать похожую операцию с другими странами. Определенные скрытые манипуляции, и в том числе мигрантами.

Скорее, сейчас есть восприятие, как отчаянные шаги со стороны Лукашенко, поскольку официальный Минск находится практически в международной изоляции. В этом смысле манипуляция мигрантами на границе – это одно из немногого, что в ответ на санкции Лукашенко может предпринять в адрес Евросоюза.

Эти санкции можно считать болезненными для Минска?

Экономисты прогнозируют, что эффект от них не мгновенный, а, допустим, через полгода будет ощущаться в полной мере. Я могу сказать, что недавний пакет санкций наиболее ощутимый и болезненный в сравнении с предыдущими пакетами. Связано это с инцидентом с Ryanair. Тогда были затронуты интересы Евросоюза и его граждан.

До этого момента все внутриполитические процессы, убийства, репрессии в Беларуси не влекли за собой такой масштабный ответ Евросоюза и США. При том, что демократические силы пытались доносить эти факты дипломатам и политикам европейских стран.

В Гамбурге протестуют против репрессий режима Лукашенко / Фото Getty Images

Но ответ европейцев был таков: "У нас есть экономические интересы европейских компаний в Беларуси. Мы не хотим нарушать их". После Ryanair действия последовали довольно быстро и решительно.

На каком уровне сейчас дипломатические связи Беларуси и ЕС?

Практически всех послов стран ЕС выдворили из Беларуси, посольства стоят по сути пустые. Беларусь приостановила участие в некоторых программах ЕС, например, в Восточном партнерстве. Опять же, это был один из немногих шагов, который белорусский МИД мог предпринять в ответ. Это был довольно неудобный шаг – МИД Минска выстрелил в ногу сам себе. Поскольку Беларусь получала через Восточное партнерство деньги на инфраструктурные проекты, строительство дорог. И сейчас терпит неудобства в связи с этим.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, 2018 год / Фото EU Neighbours East

Мы видим, что буквально рушатся какие-то мосты в Беларуси. Нельзя сказать, что это потому что Евросоюз перестал давать деньги, – это скорее симптом того, что денег не хватает в бюджете. И приоритеты там совсем другие –финансирование силовиков, например.

Какой является нынешняя политика Китая в отношении Беларуси?

Изначально председатель Си Цзиньпин был первым, кто поздравил Лукашенко с победой на выборах. Это было довольно заметно и растиражировано в белорусских государственных медиа.

Но потом, с развитием беларусского кризиса, Пекин вел себя довольно отстраненно. Практически никак не комментировал события в Беларуси. Было заметно даже по дипломатам, что они отстраняются от официального Минска.

Переговоры министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея и министра иностранных дел Китая Ван И, 2016 год / Фото из твиттера Belarus MFA

Заявления последних месяцев от Китая и его посольства в Беларуси свидетельствуют о поддержке и конституционной реформы, которую режиссирует Лукашенко для видимости каких-то демократических процессов. Беларусь интересна Китаю не в политических интересах, а для экономической стабильности – для транзита тех же товаров.

Китай смотрит на Беларусь как на очевидную сферу влияния России, которая не является первоочередной целью Пекина. Еще до выборов 2020 года были сведения, что Китай поставляет в Беларусь системы наблюдения. И правоохранительные органы сотрудничают между собой. Все эти сведения – довольно закрытые.

Если сопоставить техническую помощь со стороны Евросоюза и Китая, то увидим большую разницу в плане открытости.

После первых дней протестов в 2020 году, когда был заблокирован Интернет, выяснилось, что белорусские власти закупили оборудование для блокировки у одной американской компании. Когда это стало известно, то возник очень громкий скандал. В итоге американцы расторгли контракт, и попытались замять эту ситуацию. Если бы такое случилось с китайцами, то вряд ли вообще бы это было проблемой.

Логистическая зона Индустриального парка "Великий Камень" / Фото Wikipedia

То, что мы видим в том же Индустриальном парке "Великий Камень", сложно сейчас сказать, как эти проекты затронут санкции. Многие компании перевозят своих сотрудников. Думаю, что Китай сейчас будет смотреть на Украину как на альтернативу совмещения этих логистических центров на данный момент.

Возможен в ближайшее время аншлюс Беларуси Россией?

Явная аннексия – это невыгодный шаг для России, поскольку это повлечет большую реакцию мирового сообщества. При том, что Путин может и так достигать своих внешнеполитических целей и удовлетворять свои геополитические аппетиты за счет Беларуси.

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Фото из твиттера президента России

Выживание режима Минска основывается на зависимости от Владимира Путина. Нынче сыпется экономика, а Лукашенко является нелегитимным президентом. В этой ситуации, когда Путин предлагает поддержку, то, естественно, она не бесплатная. И мы не можем пока оценить реального масштаба того, на что соглашается Лукашенко в обмен на политическую поддержку и рефинансирование уже существующих долговых обязательств перед Россией.

Признает ли Лукашенко Крым российским в ближайшем будущем?

По поводу признания Крыма, не вижу, чем бы это было полезно в текущей ситуации для России. Признание маргинализированным режимом едва ли прибавит какой-то значимости. Лукашенко во время нормализации отношений с Евросоюзом – да, это было бы чем-то более значимым в имиджевом плане для России.

У Лукашенко нет достаточно рычагов для диалога с Россией. Ему выгодно как можно дальше откладывать значимые пункты переговоров – в том числе потенциальное признание Крыма.

Другое дело, что во время закрытия воздушного пространства в мае, Лукашенко обратился к Путину, чтобы расширить количество рейсов через Россию. В том числе от крымских депутатов звучал такой призыв, что Лукашенко должен приехать в Крым. И, возможно, даже признать Крым, чтобы те же рейсы Белавиа могли туда летать. Это сокращает пространство маневров в общении с Москвой.

Как тогда быть с тем, что в Минске находится переговорная площадка по урегулированию конфликта на Донбассе?

После инцидента с Ryanair и желанием пригласить прокуроров из так называемой "ЛНР" для допроса Протасевича... В результате этих событий, вообще идея Минска как какой-то переговорной площадки себя дискредитировала. Я разделяю одно из экспертных мнений о том, что после рейса MH-17 реакция на Украину стала более решительной, чем до этого.

Если мы говорим о прагматической части политики, то Евросоюзу и другим региональным факторам проще быстрее реагировать, когда непосредственно затрагиваются их национальные интересы. Чем содействовать абстрактным вещам – демократии в соседних странах. Здесь я бы провела параллели с Беларусью (ситуация с Ryanair), и другими событиями, которые затрагивают интересы влиятельных региональных игроков.

Что означает нынешняя конституционная реформа в Беларуси?

Если мы говорим вообще про изменения в Конституцию – то, к чему обычно прибегают автократы, это игры с буквой закона для того, чтобы упрочить свои позиции. И Лукашенко еще до выборов рассуждал о конституционной реформе. Он тогда говорил, вот я уйду, и не хочу, чтобы у моего преемника были широкие полномочия. Поэтому нужно перераспределить полномочия между разными ветвями власти.

При этом Лукашенко забывал указывать, что именно он был тем человеком, который проводил неконституционные референдумы в 1990-е годы. Это делалось ценой избиения граждан, депутатов, которые устраивали забастовки в парламенте. В итоге Лукашенко менял Конституцию так, как ему было удобно.

Присяга Александра Лукашенко, 1994 год / Фото euroradio

После событий августа 2020 года уже риторика в отношении конституционной реформы стала меняться. Лукашенко стал представлять ее как способ выйти из кризиса, как якобы демократическое решение – вот сейчас мы соберем круглый стол, в том числе из разных политических сил, в том числе оппозиции. И будем договариваться, как же мы будем выходить из кризиса.

Задержание журналиста белорусскими силовиками / Фото из твиттера Franak Viačorka

Оппозиция на этих круглых столах – это люди, которых Лукашенко вытянул из СИЗО, добившись таким образом их лояльности. Например, Юрий Воскресенский. Он был изначально оппонентом Лукашенко.

Выйдя из СИЗО, в отношении него было прекращено уголовное дело. Воскресенский находился под домашним арестом, и стал рассказывать, что Лукашенко предлагает разумные идеи, продвигая идею конституционной реформы. Мы можем только догадываться, насколько это добровольное действо. При том, что Юрию Воскресенскому нужен регулярный доступ к медикаментам.

Юрий Воскресенский / Фото belsat

Потом работает целая конституционная комиссия, якобы принимались какие-то заявления от граждан. Такое впечатление, что есть основные две темы в белjрусских государственных СМИ – это союзная интеграция и конституционная реформа. Там одинаковые меседжи, что мы продвинулись по союзной интеграции, согласовали все программы, а конституционная комиссия вот уже скоро должна представить результаты своей работы. Последнее длится уже несколько месяцев.

Судя по заявлениям главы конституционной комиссии Петра Миклашевича, выглядит так, что это скорее будет формальное перераспределение полномочий между президентом, правительством и парламентом.

Петр Миклашевич / Фото spektr

Сейчас происходят репрессии и зачистка гражданского общества. Сложно представить, что белорусское общество как-то позитивно отреагирует на референдум об изменениях в конституцию.

Протест в Беларуси / Фото из твиттера Franak Viačorka

Лукашенко говорит дипломатам стран дальнего зарубежья, для которых Беларусь не является интересом и не составляет угрозы (например, Венесуэла), что мы работаем над выходом из политического кризиса. И вот скоро уже презентуем конституционную реформу.

Что собой сейчас представляет программа Восточного партнерства?

Восточное партнерство имело наибольший потенциал и импульс в момент своего создания. Когда эта программа задумывалась, в нее вкладывалось много надежд, в том числе и по вовлечению России, для того, чтобы балансировать влияние России в регионе.

Министры иностранных дел на 10-летии программы Восточного партнерства, 2019 год / Фото European Council

Но по факту там выделились такиие аутлайеры, как Беларусь, Азербайджан, например, – эти страны выбрали свой путь развития, и те страны, которые вполне воспользовались возможностями Восточного партнерства. После того как эта программа отметила 10 лет своего существования, уже было гораздо больше скептицизма со стороны стран, которые ее продвигали – Польша и Швеция.

У Евросоюза сейчас другие приоритеты – Средиземноморский регион, необходимось туда вкладываться, а также развитие сотрудничества с Африкой. Последние годы в стратегических документах ЕС, Восточное партнерство упоминалось по касательной, и достаточно неявно.

Если смотреть на опыт Беларуси в Восточном партнерстве, то для европейских чиновников было очень соблазнительно во время нормализации отношений, поддерживать следующие программы – построить эко-дорожку либо развитие трансграничного сотрудничества. Вот как мы замечательно работаем с белорусскими властями. Но это вряди ли касалось независимых общественных организаций, которые не знают, закроют их завтра или нет. Могут и аренду не продлить по политическим причинам.

Депутаты партии "Право и справедливость" с белорусскими флагами в польском Сейме / Фото EPA-EFE/RADEK PIETRUSZKA

Для Беларуси эта программа приносила какую-то пользу – больше из-за проектов по инфраструктуре, Инвестиционный банк стал работать с Беларусью. Причем через какое-то время, ведь Беларусь была исключена из-за репрессий.

Очень многие аспекты Восточного партнерства были исключены из Беларуси. Хотя даже те европейские деньги балансировали влияние Кремля, потому что в противном случае Минск финансировал инфраструктуру через российские либо китайские банки. Это создавало какую-то конкуренцию возможностей.

Как Вы видите региональную интеграцию стран Восточной Европы (Ассоциированное трио, Люблинский треугольник) взамен тесного сотрудничества с Брюсселем?

Думаю, что это соответствовало бы полностью интересам стран-участниц. Как бы не был красив в задумке Европейский Союз, интересы Испании и Греции очень отличаются от запросов Польши и Литвы. Это все, так или иначе, отражается на том, как в Брюсселе потом смотрят на программу Восточного партнерства. Если бы было какое-то региональное образование – оно бы полной мерой отражало интересы этих стран.

Как связано открытие дипломатического представительства Тайваня в Литве и предоставление Вильнюсом Светлане Тихановской дипломатического статуса?

Думаю, что это два параллельных процесса, которые не очень между собой связаны. В отношении Беларуси Литва реагирует на стремительные события, развития кризиса на своей границе. Думаю, что это все-таки совпало.

Например, для офиса Тихановской, в целом для белорусских демократических сил, потенциальные контакты с Тайванем ставят в дилемму. С одной стороны насколько бы хотелось сотрудничать с Тайванем. Знаю есть даже определенные финансовые возможности для поддержки гражданского общества Беларуси.

Но с другой стороны, нужно вести себя максимально корректно, чтобы Пекин не видел в этом проблему. И больше проявлял бы поддержку режиму Лукашенко.

