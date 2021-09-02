О других курьезных событиях, которые произошли в России по состоянию на 2 сентября – узнавайте в программе.

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Интервью с Гордоном

У Монргенштерна состоялось интервью с Дмитрием Гордоном. В нем он, как всегда, сделал ряд скандальных заявлений. В частности сказал, что станет президентом России.

Большое строительство Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин запланировал большое строительство. Он хочет построить "город российской космонавтики" у космодрома "Восточный" в Амурской области.

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Полный выпуск "Вести Кремля" за 2 сентября: смотрите видео