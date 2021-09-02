Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на 2 вересня – дізнавайтесь у програмі.

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Інтерв'ю з Гордоном

У Монргенштерна відбулось інтерв'ю із Дмитром Гордоном. В ньому він, як завжди, зробив низку скандальних заяв. Зокрема сказав, що стане президентом Росії.

Велике будівництво Рогозіна

Очільник Роскосмосу Дмитро Рогозін запланував велике будівництво. Він хоче побудувати "місто російської космонавтики" біля космодрому "Східний" в Амурській області.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 2 вересня: дивіться відео