Він пояснив, що українці не такі злі та не агресивні. Також російський артист зізнався, що був у багатьох українських містах.

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"Столиця кайфу"

Моргенштерн зізнався, що любить Україну та українців. Гордону він сказав, що ця "країна – столиця кайфу". На запитання журналіста, чи любить він Україну, музикант відповів, що обожнює і бував у Києві, Харкові, Одесі та проїздом "во Львіве". Серед міст він не назвав те, яке любить найбільше, а просто сказав, що обожнює Україну усю.

Це все просто одна суцільна якась столиця кайфу, реально. От чесно: в Україні мені подобається набагато більше, ніж у Рашці в плані людей,

– сказав Моргенштерн.

"У Росії людей їб*ть"

Українців репер назвав добрими, душевними і без агресії. Він зізнався не знає, як так вийшло, але має припущення.

Він припустив, що росіяни так відрізняються від українців тому, що з ними досить жорстко поводилися і поводяться так досі.

У Росії все життя людей – не ось їх (показує вверх, маючи на увазі владу – 24 канал), а людей! – все життя їб...ли чи їб...ть досі. У вас, напевне, такого немає. Але у вас люди всі такі добрі,

– припустив репер.

Моргенштерн додав, що його новий кліп "Новый мерин" знімали українці.

Зверніть увагу! В інтерв'ю Гордону Моргенштерн заявив, що зможе стати президентом Росії і злегка посуне Путіна.

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