Також російський репер заявив, що йому байдуже, хто в країні президент. Таку заяву скандальний артист зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону.
До речі Моргенштерн переконаний, що через кілька років зможе посунути Путіна з поста президента
"Зеленський – ах****ний"
На запитання Гордона, чи подобається йому Зеленський, Моргенштерн відповів, що так. Він схарактеризував його нецензурною лайкою.
Та-а-ак, ох...єнний! М-м-м, ну, бл...дь, він же веселий. Дивився цей, бл..., "Розсміши коміка". Просто браво! Розй...б цілковитий! – сказав репер.
На запитання про те, чи хотів би він, щоб і в Росії був такий президент, репер заявив, що йому байдуже. Мовляв, головне – щоб його і його сім'ю не чіпали, а хто саме президент – однаково. "А от хто саме – яка різниця? Це ж однаково просто фронтмени. Президенти дорівнює фронтмени. Усе!" – сказав російський репер.
До того ж Моргенштерн зізнався, що любить Україну і бував у декількох містах. Гордону він сказав, що ця "країна – столиця кайфу" і тут не такі агресивні люди, "як у Рашці".
Чим відомий в Україні Моргенштерн
- У 2019 році, в день жалоби після пожежі в Одеському коледжі, Моргенштерн влаштував гучний концерт в Одесі та негативно висловився про скорботні заходи.
- Російському реперу заборонили в'їзд в Україну після того, як він анонсував тут кілька концертів.
- Наприкінці квітня 2021 року репера внесли до списку осіб, що загрожують нацбезпеці України.
- Тоді ж він заявив, що скасовує заплановані концерти у Києві, Харкові та Запоріжжі. Мовляв, йому "страшно їхати в Україну". Його, зокрема, злякали події в Одесі.