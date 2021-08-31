Також російський репер заявив, що йому байдуже, хто в країні президент. Таку заяву скандальний артист зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону.

До речі Моргенштерн переконаний, що через кілька років зможе посунути Путіна з поста президента

"Зеленський – ах****ний"

На запитання Гордона, чи подобається йому Зеленський, Моргенштерн відповів, що так. Він схарактеризував його нецензурною лайкою.

Та-а-ак, ох...єнний! М-м-м, ну, бл...дь, він же веселий. Дивився цей, бл..., "Розсміши коміка". Просто браво! Розй...б цілковитий! – сказав репер.

На запитання про те, чи хотів би він, щоб і в Росії був такий президент, репер заявив, що йому байдуже. Мовляв, головне – щоб його і його сім'ю не чіпали, а хто саме президент – однаково. "А от хто саме – яка різниця? Це ж однаково просто фронтмени. Президенти дорівнює фронтмени. Усе!" – сказав російський репер.

До того ж Моргенштерн зізнався, що любить Україну і бував у декількох містах. Гордону він сказав, що ця "країна – столиця кайфу" і тут не такі агресивні люди, "як у Рашці".

Чим відомий в Україні Моргенштерн