Таку заяву скандальний артист зробив в інтерв'ю Дмитру Гордону. Також російський репер зізнався у любові до України. Хоча потім швидко поправив себе.

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Президентські амбіції Моргенштерн

Репер Моргенштерн, справжнє ім'я якого Алішер Валєєв, переконаний, що йому до снаги змінити на краще життя в Росії. За його словами, він не уявляє свого життя в іншій країні, хоча встиг побувати багато де.

Я обожнюю Росію. Але якщо раптом, б**дь, щось почнеться, гівн*цо якесь поллється, – я спочатку спробую це гівн*цо зупинити. Я президентом буду через років 10 – 15. Це інсайд був. Спойлер: так і буде,

– відповів Моргенштерн.

Що репер сказав про Україну

На питання про те, чи є краща країна, ніж Росія, репер спочатку назвав Україну.

Може, Україна. Ні, вона не краща, вона така ж. Ніде, крім Росії, я не хочу жити. Я обожнюю цю країну,

– сказав скандальний виконавець.

Чим відомий в Україні Моргенштерн