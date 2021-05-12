У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту
Російський репер Моргенштерн потрапив у перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України. СБУ прокоментувала його появу у "чорному списку" Мінкульту.
Джерело:УНН
Саме Служба безпеки України раніше направила відомству лист щодо включення виконавця до цього переліку. Як там це аргументують – читайте далі.
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У СБУ пояснили, що направили відповідну пропозицію Мінкультури й інформполітики через те, що росіянин під час виступів, зокрема, пропагує культ насильства і жорстокості.
Інша причина – поширення й вживання наркотиків та психотропних речовин. Мовляв, це створює передумови для конфліктів з організаторами та учасниками концерту за його участю.
Відповідь СБУ на запит УНН / Скриншот
Моргенштерн у "чорному списку" Мінкульту
- 29 квітня російського репера Моргенштерна (справжнє ім'я – Валєєв Алішер Тагірович) внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
- Раніше він заявляв, що скасовує заплановані концерти у Києві, Харкові та Запоріжжі. Мовляв, йому "страшно їхати в Україну". Його, зокрема, злякали події в Одесі.
- Ймовірно, мовиться про його виступ у цьому місті у грудні 2019 року. Тоді у місті оголосили траур за загиблими у пожежі. Моргенштерн назвав це "йо**ною показухою".
- Відповідне відео з недоречними висловлюваннями росіянина швидко розлетілося мережею. Його слова обурили користувачів, піднявся шквал критики.
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