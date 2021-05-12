В СБУ объяснили, почему Моргенштерн попал в "черный список" Минкульта
Российский рэпер Моргенштерн попал в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. СБУ прокомментировала его появление в "черном списке" Минкульта.
Источник:УНН
Именно Служба безопасности Украины ранее направила ведомству письмо о включении исполнителя в этот перечень. Как там это аргументируют – читайте дальше.
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В СБУ объяснили, что направили соответствующее предложение Минкультуры и информполитики из-за того, что россиянин во время выступлений, в частности, пропагандирует культ насилия и жестокости.
Другая причина – распространение и употребление наркотиков и психотропных веществ. Мол, это создает предпосылки для конфликтов с организаторами и участниками концерта с его участием.
Ответ СБУ на запрос УНН / Скриншот
Моргенштерн в "черном списке" Минкульта
- 29 апреля российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Валеев Алишер Тагирович) внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.
- Ранее он заявлял, что отменяет запланированные концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Мол, ему "страшно ехать в Украину". Его, в частности, испугали события в Одессе.
- Вероятно, говорится о его выступлении в этом городе в декабре 2019 года. Тогда в городе объявили траур по погибшим в пожаре. Моргенштерн назвал это "е**ной показухой".
- Соответствующее видео с неуместными высказываниями россиянина быстро разлетелось сетью. Его слова возмутили пользователей, поднялся шквал критики.
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