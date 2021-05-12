Российский рэпер Моргенштерн попал в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины. СБУ прокомментировала его появление в "черном списке" Минкульта.

Именно Служба безопасности Украины ранее направила ведомству письмо о включении исполнителя в этот перечень. Как там это аргументируют – читайте дальше.

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В СБУ объяснили, что направили соответствующее предложение Минкультуры и информполитики из-за того, что россиянин во время выступлений, в частности, пропагандирует культ насилия и жестокости.

Другая причина – распространение и употребление наркотиков и психотропных веществ. Мол, это создает предпосылки для конфликтов с организаторами и участниками концерта с его участием.



Ответ СБУ на запрос УНН / Скриншот

Моргенштерн в "черном списке" Минкульта