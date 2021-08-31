Такое заявление скандальный артист сделал в интервью Дмитрию Гордону. Также российский рэпер признался в любви к Украине. Хотя потом быстро поправил себя.

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Президентские амбиции Моргенштерна

Рэпер Моргенштерн, настоящее имя которого Алишер Валеев, убежден, что ему по силам изменить к лучшему жизнь в России. По его словам, он не представляет своей жизни в другой стране, хотя успел побывать много где.

Я обожаю Россию. Но если вдруг, б**ть, что-то начнется, говн*цо какое польется, – я сначала попробую это говн*цо остановить. Я президентом буду через лет 10 – 15. Это инсайд был. Спойлер: так и будет,

– ответил Моргенштерн.

Что рэпер сказал об Украине

На вопрос о том, есть ли лучше страна, чем Россия, рэпер сначала назвал Украину.

Может, Украина. Нет, она не лучше, она такая же. Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну,

– сказал скандальный исполнитель.

Чем известен в Украине Моргенштерн