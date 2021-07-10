Рэпер опубликовал в Инстаграме видео со своей девушкой на фоне подсолнухов. Моргенштерн заявил, что они в Украине.
Ранее Скандальный Моргенштерн требует исключить его из "черного списка" Минкульта
Медовый месяц продолжается. Мы в Украине,
– сказал рэпер.
Правда, подтверждений или возражений этому пока нет. Позже рэпер публиковал истории с дорогой, но об Украине не говорил.
Моргенштерн со своей девушкой / Фото из инстаграма рэпера
Что этому предшествовало
- Минкульт внес Алишера Валеева в "черный список" на представление Службы безопасности Украины. Моргенштерн обжаловал такое решение в украинском суде.
- В СБУ отметили, что внесение Моргенштерна в список аргументировано. Служба готова отстаивать ее в суде.
- Рэпер ранее заявлял, что намерен в начале лета 2021 года пересечь границу Украины и выступить с концертами.
- В Киеве концерт планировали на 3 июня, но перенесли на неопределенный срок. Сам исполнитель говорил, что ему "страшно ехать в Украину".
- В июле Окружной административный суд Киева рассмотрит иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ.