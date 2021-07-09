Репер опублікував в інстаграмі відео зі своєю дівчиною на фоні соняшників. Моргенштерн заявив, що вони в Україні.

Раніше Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту

Медовий місяць продовжується. Ми в Україні,

– сказав репер.

Щоправда, підтверджень чи заперечень цього наразі немає. Пізніше репер публікував історії з дорогою, але про Україну не згадував.



Моргенштерн зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму репера

Що цьому передувало