Репер опублікував в інстаграмі відео зі своєю дівчиною на фоні соняшників. Моргенштерн заявив, що вони в Україні.
Раніше Скандальний Моргенштерн вимагає виключити його з "чорного списку" Мінкульту
Медовий місяць продовжується. Ми в Україні,
– сказав репер.
Щоправда, підтверджень чи заперечень цього наразі немає. Пізніше репер публікував історії з дорогою, але про Україну не згадував.
Моргенштерн зі своєю дівчиною / Фото з інстаграму репера
Що цьому передувало
- Мінкульт вніс Алішера Валєєва до "чорного списку" на подання Служби безпеки України. Моргенштерн оскаржив таке рішення в українському суді.
- В СБУ наголосили, що внесення Моргенштерна до списку аргументована. Служба готова обстоювати її в суді.
- Репер раніше заявляв, що має намір на початку літа 2021 року перетнути кордон України і виступити з концертами.
- У Києві концерт планували на 3 червня, але перенесли на невизначений термін. Сам виконавець говорив, що йому "страшно їхати в Україну".
- У липні Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов російського репера Моргенштерна до СБУ.