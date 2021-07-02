Справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть.
Раніше ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ
Напередодні скандальний суд відклав позов репера, бо у ньому не були дотриманні державні вимоги.
У встановлений судом строк позивач усунув виявлені недоліки позовної заяви. Наразі документ та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ,
– заявили в ОАСК.
Що відомо про звернення Моргенштерна
17 червня російський репер подав позов до ОАСК. У ньому виконавець вимагає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Крім того, росіянин просить скасувати заборону на в'їзд у нашу країну.
Репер у "чорному списку" Мінкульту: головне
- Моргенштерна додали до цього списку через "пропаганду насильства і наркотиків".
- Раніше репер казав, що скасовує заплановані концерти в Україні, бо йому "страшно їхати".
- Ймовірно, виконавця так налякали події під час його виступу в Одесі у грудні 2019 року. Тоді одесити перебували в траурі за загиблими в коледжі. Водночас Моргенштерн зі сцени назвав це "йо**ною показухою".
- Відповідне відео обурило користувачів мережі, а репера розкритикували.