Справа розглядатимуть за правилами спрощеного позовного провадження. Тобто учасників не повідомлятимуть.

Раніше ОАСК відклав позов російського репера Моргенштерна до СБУ

Напередодні скандальний суд відклав позов репера, бо у ньому не були дотриманні державні вимоги.

У встановлений судом строк позивач усунув виявлені недоліки позовної заяви. Наразі документ та додані матеріали відповідають вимогам КАСУ,

– заявили в ОАСК.

Що відомо про звернення Моргенштерна

17 червня російський репер подав позов до ОАСК. У ньому виконавець вимагає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Крім того, росіянин просить скасувати заборону на в'їзд у нашу країну.

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