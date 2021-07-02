Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства. То есть участников не будут уведомлять.
Ранее ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ
Накануне скандальный суд отложил иск рэпера, потому что в нем не были соблюдены государственные требования.
В установленный судом срок истец устранил выявленные недостатки искового заявления. Сейчас документ и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ,
– заявили в ОАСК.
Что известно об обращении Моргенштерна
17 июня российский рэпер подал иск к ОАСК. В нем исполнитель требует отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Кроме того, россиянин просит отменить запрет на въезд в нашу страну.
Рэпер в "черном списке" Минкульта: главное
- Моргенштерна добавили к этому списку из-за "пропаганду насилия и наркотиков".
- Ранее рэпер говорил, что отменяет запланированные концерты в Украине, потому что ему "страшно ехать".
- Вероятно, исполнителя так напугали события во время его выступления в Одессе в декабре 2019 года. Тогда одесситы находились в трауре по погибшим в колледже. В то же время Моргенштерн со сцены назвал это "йо**ной показухой".
- Соответствующее видео возмутило пользователей сети, а рэпера раскритиковали.