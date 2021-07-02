Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства. То есть участников не будут уведомлять.

Ранее ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Накануне скандальный суд отложил иск рэпера, потому что в нем не были соблюдены государственные требования.

В установленный судом срок истец устранил выявленные недостатки искового заявления. Сейчас документ и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ,

– заявили в ОАСК.

Что известно об обращении Моргенштерна

17 июня российский рэпер подал иск к ОАСК. В нем исполнитель требует отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, россиянин просит отменить запрет на въезд в нашу страну.

Рэпер в "черном списке" Минкульта: главное