Дело будут рассматривать по правилам упрощенного искового производства. То есть участников не будут уведомлять.

Ранее ОАСК отложил иск российского рэпера Моргенштерна к СБУ

Накануне скандальный суд отложил иск рэпера, потому что в нем не были соблюдены государственные требования.

В установленный судом срок истец устранил выявленные недостатки искового заявления. Сейчас документ и приложенные материалы соответствуют требованиям КАСУ,
 –  заявили в ОАСК.

Что известно об обращении Моргенштерна

17 июня российский рэпер подал иск к ОАСК. В нем исполнитель требует отменить решение СБУ о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, россиянин просит отменить запрет на въезд в нашу страну.

Рэпер в "черном списке" Минкульта: главное

  • Моргенштерна добавили к этому списку из-за "пропаганду насилия и наркотиков".
  • Ранее рэпер говорил, что отменяет запланированные концерты в Украине, потому что ему "страшно ехать".
  • Вероятно, исполнителя так напугали события во время его выступления в Одессе в декабре 2019 года. Тогда одесситы находились в трауре по погибшим в колледже. В то же время Моргенштерн со сцены назвал это "йо**ной показухой".
  • Соответствующее видео возмутило пользователей сети, а рэпера раскритиковали.