Як пояснили в ОАСК, позов репера відхилили через те, що позовну заяву Моргенштерн подав без додержання вимог.
Важливо У СБУ пояснили, чому Моргенштерн потрапив до "чорного списку" Мінкульту
В ОАСК зазначили, що з огляду на це, суд залишив без руху вказаний позов та встановив строк для усунення недоліків.
Що відомо про звернення Моргенштерн
17 червня до ОАКСу надійшов позов російського репера, в якому він закликає скасувати рішення СБУ про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.
Як пояснили у СБУ, приводом для внесення Моргенштерна до "чорного списку" стала "пропаганда насильства і наркотиків".
Моргенштерн у "чорному списку" Мінкульту
- Наприкінці квітня російського репера Моргенштерна внесли до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
- Раніше він заявляв, що скасовує заплановані концерти у Києві, Харкові та Запоріжжі. Мовляв, йому "страшно їхати в Україну". Його, зокрема, злякали події в Одесі.
- Ймовірно, мовиться про його виступ у цьому місті у грудні 2019 року. Тоді у місті оголосили траур за загиблими у пожежі. Моргенштерн назвав це "йо**ною показухою".