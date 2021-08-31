Также российский рэпер заявил, что ему безразлично, кто в стране президент. Такое заявление скандальный артист сделал в интервью Дмитрию Гордону.

Кстати Моргенштерн убежден, что через несколько лет сможет подвинуть Путина с поста президента

"Зеленский – ах***ный"

На вопрос Гордона, нравится ли ему Зеленский, Моргенштерн ответил, что да. Он охарактеризовал его нецензурной бранью.

Да-а-а, ох...енный! М-м-м, ну, бл...дь, он же веселый. Смотрел этот, бл..., "Рассмеши комика". Просто браво! Разъ...б полный! – сказал рэпер.

На вопрос о том, хотел бы он, чтобы и в России был такой президент, рэпер заявил, что ему безразлично. Мол, главное – чтобы его и его семью не трогали, а кто именно президент – одинаково. "А вот кто именно – какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!" – сказал российский рэпер.

К тому же Моргенштерн признался, что любит Украину и бывал в нескольких городах. Гордону он сказал, что это "страна – столица кайфа" и здесь не такие агрессивные люди, "как в Рашке".

Чем известен в Украине Моргенштерн