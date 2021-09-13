О своих намерениях Лукашенко заявил во время визита на полигон в рамках военных учений "Запад-2021", которые проходят в стране.

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Планы Лукашенко по оружию на границе с Украиной

Самопровозглашенный президент Беларуси рассказал о планах приобрести у России вооружение на общую сумму более 1 миллиарда долларов. Именно этому вопросу он и Путин уделили много времени во время недавнего разговора.

Он "напомнил российскому президенту о С-400", в частности о том, где хочет поставить эти комплексы. А также добавил, что сейчас комплексами С-300 полностью перекрыт периметр на западном направлении. Однако, пожаловался Лукашенко, теперь появилось и южное направление.

Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет... Мы должны готовиться – 1 200 километров границы с Украиной, поэтому нам придется закрывать и этот периметр. И мы как раз говорили о том, что С-400 нам очень пригодятся,

– сказал политик.

По его словам, Путин дал поручение министру обороны, чтобы проработали с белорусами "эти вопросы для того, чтобы можно было поставить комплексы".

Россия предоставит Беларуси вооружение

Также Лукашенко рассказал, что согласовал с главой Кремля список вооружения, который Беларусь получит до 2025 года. "Это примерно десяток самолетов, часть которых мы уже получили, несколько десятков вертолетов, Тор-М", – отметил самопровозглашенный президент.

Это, по его мнению, свидетельствует о том, что обе страны очень серьезно воспринимают западное направление, где непосредственно граничат с войсками НАТО.

Справка. На территории России и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021". Они продлятся с 10 по 16 сентября.

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