В пресс-службе Лукашенко сообщили, что самопровозглашенный глава Беларуси и президент России общались до поздней ночи.

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Путин и Лукашенко говорили 7 часов

Вчерашняя (10 сентября – 24 канал) встреча президентов плавно перешла в день сегодняшний (11 сентября – 24 канал). Всего на таймере 7 часов,

– говорится в сообщении.

У Лукашенко отметили, что пресс-конференция политиков не была финалом их переговоров: "Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали".

После разговора с представителями СМИ Путин и Лукашенко продолжили общение, которое длилось примерно до 2 ночи. На нем, добавили у самопровозглашенного президента Беларуси, "обсудили много всего, кроме программ".

Что Путин и Лукашенко рассказали журналистам

Политики собрались, чтобы обсудить программы развития Союзного государства, то есть фактически схему поглощения Беларуси Россией.

Они договорились о поддержке предварительно анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции. Но, как и планировалось, ничего не подписывали.

По словам Лукашенко, подписи на документе могут поставить в октябре. Он также заявил, что интеграция России и Беларуси имеет взаимовыгодный характер, мол, "ничего плохого для народов в этих программах нет и быть не могло".

Путин отметил, что с Лукашенко удалось договориться об интеграции валютных систем и косвенных налогов, совместной борьбе с терроризмом, единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем, едином газовом рынке и тому подобное.

Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечение безопасности на внешнем периметре.

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Текст сообщения пресс-службы Лукашенко:

Вчерашняя встреча президентов плавно перешла в день сегодняшний. На таймере Пул Первого 7 часов. Как нам стало известно, пресс-конференция в планах президентов не была финальной точкой. Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали. Рассказали, о чем договорились по программам, и продолжили общение. Завершили в итоге в 2 ночи.

Говорят, это был очень хороший разговор. Много всего обсудили, кроме программ.