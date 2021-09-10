У пресслужбі Лукашенка повідомили, що самопроголошений глава Білорусі та президент Росії спілкувалися до пізньої ночі.

До теми Спільний парламент, ринок газу й оборонний простір: як Путін поглинає Білорусь

Путін і Лукашенко говорили 7 годин

Вчорашня (10 вересня – 24 канал) зустріч президентів плавно перейшла в день сьогоднішній (11 вересня – 24 канал). Загалом на таймері 7 годин,

– йдеться у повідомленні.

У Лукашенка зазначили, що пресконференція політиків не була фіналом їхніх перемовин: "Вони перервали розмову, обговоривши програми, щоб журналісти довго не чекали".

Опісля розмови з представниками ЗМІ Путін і Лукашенко продовжили спілкування, яке тривало приблизно до 2 ночі. На ньому, додали у самопроголошеного президента Білорусі, "обговорили багато всього, крім програм".

Що Путін та Лукашенко розповіли журналістам

Політики зібралися, аби обговорити програми розвитку Союзної держави, тобто фактично схему поглинання Білорусі Росією.

Вони домовилися про підтримку попередньо анонсованих 28 програм з розвитку економічної інтеграції. Але, як і планувалося, нічого не підписували.

За словами Лукашенка, підписи на документі можуть поставити у жовті. Він також заявив, що інтеграція Росії та Білорусі має взаємовигідний характер, мовляв, "нічого поганого для народів у цих програмах немає і бути не могло".

Путін зазначив, що з Лукашенком вдалося домовитися про інтеграцію валютних систем та непрямих податків, спільну боротьбу з тероризмом, єдину макроекономічну політику, інтеграцію платіжних систем, єдиний газовий ринок тощо.

Крім того, Лукашенко і Путін обговорили будівництво єдиного оборонного простору і гарантування безпеки на зовнішньому периметрі.

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Текст повідомлення пресслужби Лукашенка:

Вчорашня зустріч президентів плавно перейшла в день сьогоднішній. На таймері Пулу Першого 7 годин.

Як нам стало відомо, пресконференція в планах президентів не була фінальною крапкою. Вони перервали розмову, обговоривши програми, щоб журналісти довго не чекали. Розповіли, про що домовилися за програмами, і продовжили спілкування. Завершили в результаті о 2 ночі.

Кажуть, це була дуже хороша розмова. Багато всього обговорили, крім програм.