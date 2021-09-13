Про свої наміри Лукашенко заявив під час візиту на полігон у межах військових навчань "Захід-2021", які проходять у країні.

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Плани Лукашенка про зброю на кордоні з Україною

Самопроголошений президент Білорусі розповів про плани придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 мільярд доларів. Саме цьому питанню він та Путін приділили багато часу під час нещодавньої розмови.

Він "нагадав російському президенту про С-400", зокрема про те, де хоче поставити ці комплекси. А також додав, що наразі комплексами С-300 повністю перекритий периметр на західному напрямку. Однак, побідкався Лукашенко, тепер з'явився і південний напрямок.

Нас починають з півдня підігрівати. А що ще буде... Ми повинні готуватися – 1 200 кілометрів кордону з Україною, тому нам доведеться закривати й цей периметр. І ми якраз говорили про те, що С-400 нам дуже згодяться,

– сказав політик.

За його словами, Путін дав доручення міністру оборони, щоб пропрацювали з білорусами "ці питання для того, щоб можна було поставити комплекси".

Росія надасть Білорусі озброєння

Також Лукашенко розповів, що узгодив з главою Кремля список озброєння, який Білорусь отримає до 2025 року. "Це приблизно десяток літаків, частину яких ми вже отримали, кілька десятків вертольотів, Тор-М", – зазначив самопроголошений президент.

Це, на його думку, свідчить про те, що обидві країни дуже серйозно сприймають західний напрямок, де безпосередньо межують з військами НАТО.

Довідка. На території Росії та Білорусі почалися спільні масштабні військові навчання "Запад-2021". Вони триватимуть з 10 по 16 вересня.

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