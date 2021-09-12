За словами канцлерки Німеччини Меркель, необхідно надавати допомогу, але водночас захищати свої кордони. Політикиня також звернулася до уряду Польщі та самопроголошеного керівництва Білорусі. Меркель закликала їх дозволити міжнародним організаціям подбати про мігрантів.

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Ми зараз бачимо на східному кордоні гібридні атаки, засоби тиску у вигляді біженців. Це стосується Литви і Польщі,

– наголосила Меркель.

Ситуація на кордонах ускладнюється