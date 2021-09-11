Про це заявив депутат від "Слуги Народу" Єгор Чернєв в авторській програмі Артема Овдієнка та Катерини Соляр "69" на 24 каналі. За його словами, самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенку нічого втрачати.
До теми Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни
"Може бути і напад на Україну "руками" Білорусі. Ми розуміємо, що Лукашенкові втрачати нічого. Він – останній диктатор Європи, від нього відхилилися усі, не визнали його легітимність", – пояснив нардеп.
Чернєв: Не виключаємо різних сценаріїв
"Слуга" запевнив, що українські спецслужби працюють над цим питанням досить чітко.
У нас є картина та інформація про те, що зараз відбувається у Білорусі і у який спосіб вона зараз нашпиговується зброєю Росії,
– наголосив Чернєв.
"Ми розглядаємо різні сценарії агресії з півночі. Жодних сценаріїв не виключаємо, це можуть і провокації, як на Донбасі", – підсумував нардеп.
Дивіться програму "69" на 24 каналі: відео
Зеленський про повномасштабну війну: що відомо
- Володимир Зеленський висловив таку позицію на форумі YES Brainstorming. Він відповів, що допускає можливість повномасштабної війни, але це було б найбільшою помилкою Росії.
- За його словами, після такого кроку більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України і Білорусі.
- У Кремлі вже відреагували, що "сприйняли ці слова з жалем".