Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в авторской программе Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. По его словам, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нечего терять.

К теме Это будет самая большая ошибка России – Зеленский не исключает полномасштабной войны

"Может быть и нападение на Украину "руками" Беларуси. Мы понимаем, что Лукашенко терять нечего. Он – последний диктатор Европы, от него отклонились все, не признали его легитимность", – пояснил нардеп.

Чернев: Не исключаем различных сценариев

"Слуга" заверил, что украинские спецслужбы работают над этим вопросом достаточно четко.

У нас есть картина и информация о том, что сейчас происходит в Беларуси и каким образом она сейчас набирается оружия из России,

– отметил Чернев.

"Мы рассматриваем различные сценарии агрессии с севера. Никаких сценариев не исключаем, это могут быть и провокации, как на Донбассе", – подытожил нардеп.

Смотрите программу "69" на 24 канале: видео

Зеленский о полномасштабной войне: что известно