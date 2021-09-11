Об этом заявил депутат от "Слуги народа" Егор Чернев в авторской программе Артема Овдиенко и Екатерины Соляр "69" на 24 канале. По его словам, самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко нечего терять.
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"Может быть и нападение на Украину "руками" Беларуси. Мы понимаем, что Лукашенко терять нечего. Он – последний диктатор Европы, от него отклонились все, не признали его легитимность", – пояснил нардеп.
Чернев: Не исключаем различных сценариев
"Слуга" заверил, что украинские спецслужбы работают над этим вопросом достаточно четко.
У нас есть картина и информация о том, что сейчас происходит в Беларуси и каким образом она сейчас набирается оружия из России,
– отметил Чернев.
"Мы рассматриваем различные сценарии агрессии с севера. Никаких сценариев не исключаем, это могут быть и провокации, как на Донбассе", – подытожил нардеп.
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Зеленский о полномасштабной войне: что известно
- Владимир Зеленский высказал такую позицию на форуме YES Brainstorming. Он ответил, что допускает возможность полномасштабной войны, но это было бы самой большой ошибкой России.
- По его словам, после такого шага больше никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси.
- В Кремле уже отреагировали, что "восприняли эти слова с сожалением".