Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что они "с сожалением восприняли заявление украинского лидера".

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В Кремле раскритиковали мнение Владимира Зеленского и считают его неуместным.

Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям,

– сказал Песков.

Справка. Ранее уже была реакция председателя комитета Российской Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова. Он заявил, что якобы полномасштабная война возможна только при провокации Киева.

Заявление Зеленского: о чем говорится