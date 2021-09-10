Об этом сообщают российские СМИ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что они "с сожалением восприняли заявление украинского лидера".
К теме Это будет самая большая ошибка России, – Зеленский не исключает полномасштабной войны
В Кремле раскритиковали мнение Владимира Зеленского и считают его неуместным.
Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям,
– сказал Песков.
Заявление Зеленского: о чем говорится
- Владимир Зеленский на форуме YES Brainstorming сказал, что допускает возможность полномасштабной войны.
- По его словам, это было бы самой большой ошибкой России.
- Он считает, что после такого шага агрессора больше никогда не будет существовать соседства России, Украины и Беларуси.
- Зеленский подчеркнул, что полномасштабная война – это самое страшное, что он может себе представить.