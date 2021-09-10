Про це повідомляють російські ЗМІ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вони "з жалем сприйняли заяву українського лідера".

До теми Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни

У Кремлі розкритикували думки Володимира Зеленського і вважають їх недоречними.

Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань,

– сказав Пєсков.

Довідка. Раніше вже була реакція голови комітету російської Держдуми у справах СНД Леоніда Калашникова. Він заявив, що нібито повномасштабна війна можлива лише за провокації Києва.

Заява Зеленського: про що мовиться