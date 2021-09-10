Про це повідомляють російські ЗМІ. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що вони "з жалем сприйняли заяву українського лідера".
До теми Це буде найбільша помилка Росії, – Зеленський не виключає повномасштабної війни
У Кремлі розкритикували думки Володимира Зеленського і вважають їх недоречними.
Ми не хотіли б вдаватися до якихось апокаліптичних очікувань,
– сказав Пєсков.
Заява Зеленського: про що мовиться
- Володимир Зеленський на форумі YES Brainstorming сказав, що допускає можливість повномасштабної війни.
- За його словами, це було б найбільшою помилкою Росії.
- Він вважає, що після такого кроку агресора більше ніколи не буде існувати сусідства Росії, України і Білорусі.
- Зеленський наголосив, що повномасштабна війна – це найстрашніше, що він може собі уявити.