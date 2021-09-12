По словам канцлера Германии Меркель, необходимо оказывать помощь, но в то же время защищать свои границы. Политик также обратилась к правительству Польши и самопровозглашенного руководства Беларуси. Меркель призвала их разрешить международным организациям позаботиться о мигрантах.

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Мы сейчас видим на восточной границе гибридные атаки, средства давления в виде беженцев. Это касается Литвы и Польши,

– отметила Меркель.

Ситуация на границах осложняется