Каждый раз большее давление со стороны Беларуси вызывает обеспокоенность. Соответствующее заявление сделал заместитель министра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс.

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Правоохранитель отметил, что закрытие границы привело к сокращению числа беженцев.

По его словам, этот вопрос обсуждается и согласовывается со структурами ЕС.

Нам удалось стабилизировать ситуацию. Одна из главных задач государства – охрана государственной границы – выполняется несмотря на определенные инсинуации,

– сказал Арнольдас Абрамавичюс.

Обратите внимание! Литва 3 июля объявила чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Продлится она до 10 ноября 2021 года.

Мигранты на границе Беларуси и Литвы: что известно

ЕС ввел санкции против режима Лукашенко после задержания Романа Протасевича.

Диктатор на это заявил, что "Беларусь больше не будет сдерживать потоки нелегалов в Европу".

Однако фактически белорусские пограничники активно способствуют пересечению границ мигрантами.

Они пропускают беженцев через границу в Польшу и Литву, а обратно – нет.



Статистика нелегальных мигрантов / Инфографика 24 канала