Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он заверил, что в Литве – кризис, и они не оставят своего союзника без помощи.
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"Литва – наш близкий союзник, наша задача – немедленно поддержать ее в этом кризисе", – заявил Лаанет.
Колючую проволоку бесплатно предоставят для того, чтобы Литва смогла ускорить укрепление своей границы. Беспилотные летательные аппараты отправят после 1 августа. Такая техника поможет контролировать границу.
Известно, что о помощи попросили сами же власти Литвы. Дело в том, что они не могут быстро загородить литовско-белорусскую границу из-за отсутствия колючей проволоки.
Литва обратилась и в другие страны
Ближайшая страна к Литве – Польша. Однако там не могут помочь, ведь и сами нуждаются в колючей проволоке для собственной границы. Также Литва ведет переговоры с Данией и Словенией.
Мигранты из Беларуси: коротко
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не будет защищать Европу от нелегальных мигрантов. Об этом он сказал еще в июне 2020 года.
- В то же время пограничники Литвы в том же месяце поймали более 400 человек. Как известно, обычно мигранты-нелегалы – из Сирии, Ирана и Ирака.
- Впоследствии Литва даже была вынуждена объявить чрезвычайную ситуацию из-за мигрантов из Беларуси. Это произошло 3 июля 2021 года.