Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет во время телефонного разговора с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Он заверил, что в Литве – кризис, и они не оставят своего союзника без помощи.

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"Литва – наш близкий союзник, наша задача – немедленно поддержать ее в этом кризисе", – заявил Лаанет.

Колючую проволоку бесплатно предоставят для того, чтобы Литва смогла ускорить укрепление своей границы. Беспилотные летательные аппараты отправят после 1 августа. Такая техника поможет контролировать границу.

Известно, что о помощи попросили сами же власти Литвы. Дело в том, что они не могут быстро загородить литовско-белорусскую границу из-за отсутствия колючей проволоки.

Литва обратилась и в другие страны

Ближайшая страна к Литве – Польша. Однако там не могут помочь, ведь и сами нуждаются в колючей проволоке для собственной границы. Также Литва ведет переговоры с Данией и Словенией.

Справка. На границе должны загородить участок длиной 550 километров.

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