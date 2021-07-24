Про це заявив міністр оборони Естонії Калле Лаанет під час телефонної розмови з міністром внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Він запевнив, що в Литві – криза, і вони не залишать свого союзника без допомоги.
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"Литва – наш близький союзник, наше завдання – негайно підтримати її в цій кризі", – заявив Лаанет.
Колючий дріт безплатно нададуть для того, щоб Литва змогла прискорити зміцнення свого кордону. Безпілотні літальні апарати відправлять після 1 серпня. Така техніка допоможе контролювати кордон.
Відомо, що про допомогу попросила сама ж влада Литви. Річ у тім, що вони не можуть швидко загородити литовсько-білоруський кордон через відсутність колючого дроту.
Литва звернулася й до інших країн
Найближча країна до Литви – Польща. Однак там не можуть допомогти, адже й самі потребують колючий дріт для власного кордону. Також Литва веде перемовини з Данією і Словенією.
Мігранти з Білорусі: коротко
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не захищатиме Європу від нелегальних мігрантів. Про це він сказав ще у червні 2020 року.
- Водночас прикордонники Литви того ж місяця впіймали понад 400 людей. Як відомо, зазвичай мігранти-нелегали – з Сирії, Ірану та Іраку.
- Згодом Литва навіть була змушену оголосити надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі. Це сталося 3 липня 2021 року.