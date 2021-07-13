У документі мовиться саме про "організовані потоки нелегальних мігрантів з третіх країн". Відповідні події можуть використовувати для дестабілізації ситуації в Литві.

До теми Незаконні мігранти: Лукашенко розпочав гібридну війну проти Заходу

У резолюції висловили стурбованість, що "ця гібридна агресія може розвиватися, використовуватися та стати основою для погроз нового характеру в контексті військових навчань "Захід".

Тому уряду запропонували до посилення охорони кордону з Білоруссю залучити армію. Також щодо організаторів потоків нелегальних мігрантів запропонували передбачити відповідальність – застосування санкцій зокрема.

Зверніть увагу! 7 липня прем'єр-міністерка Литви розповіла, що задля того, щоб затримати незаконних мігрантів, на кордоні з Білоруссю країна встановить стіну.

Нелегальні мігранти з Білорусі: коротко