За словами Шимоніте також на кордон скерують більшу кількість військових. Це зроблять заради того, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів. 

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Литва зведе стіну на кордоні з Білоруссю 

Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, яка спрямована навіть не проти Литви, а проти всього Європейського Союзу,
– заявила прем'єр-міністерка.

Вона пояснила, що такі дії пов'язують з тим, що ЄС та Литва виступили проти:

  • фальсифікації виборів,
  • пригнічення громадянського суспільства та санкцій.

Через це інститути білоруського режиму активно та пасивно беруть участь в організації незаконних потоків мігрантів, і навмисно створюють умови для перетину кордону.

Тому уряд Литви найближчим часом розгляне законопроєкти, які дозволять пришвидшити розгляд заяв про надання прихистку в країні. 

Потік нелегальних мігрантів: коротко

  • Наприкінці червня, після введення санкцій ЄС щодо Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.  
  • На незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви протягом червня литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей.
  • Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
  • 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.
  • 6 липня вже на польському кордоні затримали 40 осіб за незаконний перетин кордону з Білоруссю.