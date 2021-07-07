За словами Шимоніте також на кордон скерують більшу кількість військових. Це зроблять заради того, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів.

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Литва зведе стіну на кордоні з Білоруссю

Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, яка спрямована навіть не проти Литви, а проти всього Європейського Союзу,

– заявила прем'єр-міністерка.

Вона пояснила, що такі дії пов'язують з тим, що ЄС та Литва виступили проти:

фальсифікації виборів,

пригнічення громадянського суспільства та санкцій.

Через це інститути білоруського режиму активно та пасивно беруть участь в організації незаконних потоків мігрантів, і навмисно створюють умови для перетину кордону.

Тому уряд Литви найближчим часом розгляне законопроєкти, які дозволять пришвидшити розгляд заяв про надання прихистку в країні.

Зверніть увагу! Станом на 4 липня, з початку 2021 року на кордоні Литви з Білоруссю затримали 1098 осіб, розповіла глава МВС Агне Білотайте. Цей показник майже в 12,5 раза вище, ніж був за весь 2020 рік.

Потік нелегальних мігрантів: коротко