За словами Шимоніте також на кордон скерують більшу кількість військових. Це зроблять заради того, щоб зменшити потік нелегальних мігрантів.
До теми Лукашенко заявив, що Білорусь нібито перехопила на кордоні з Литвою безпілотник з вибухівкою
Литва зведе стіну на кордоні з Білоруссю
Ми розглядаємо цей процес як гібридну агресію, яка спрямована навіть не проти Литви, а проти всього Європейського Союзу,
– заявила прем'єр-міністерка.
Вона пояснила, що такі дії пов'язують з тим, що ЄС та Литва виступили проти:
- фальсифікації виборів,
- пригнічення громадянського суспільства та санкцій.
Через це інститути білоруського режиму активно та пасивно беруть участь в організації незаконних потоків мігрантів, і навмисно створюють умови для перетину кордону.
Тому уряд Литви найближчим часом розгляне законопроєкти, які дозволять пришвидшити розгляд заяв про надання прихистку в країні.
Потік нелегальних мігрантів: коротко
- Наприкінці червня, після введення санкцій ЄС щодо Білорусі, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не буде захищати Європу від нелегальних мігрантів.
- На незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви протягом червня литовські прикордонники впіймали вже понад 400 людей.
- Здебільшого мігранти-нелегали походять з Ірану, Іраку та Сирії.
- 3 липня 2021 року Литва оголосила надзвичайну ситуацію через мігрантів з Білорусі.
- 6 липня вже на польському кордоні затримали 40 осіб за незаконний перетин кордону з Білоруссю.