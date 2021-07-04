Третій день поспіль іноземці, які намагаються незаконно в’їхати до Литви, зазвичай обирають дороги через територію муніципалітету Друскінінкай. тім, на відміну від попередньої доби, мігранти не вдаються до втечі чи опору силовикам.

Тим часом Агентство ЄС відправило Литві й Латвії підкріплення

Як мігранти пояснюють свій нелегальний перетин кордону

Багато мігрантів, затриманих прикордонниками, розповідають подібні історії про те, чому вони обрали Литву для своїх незаконних мандрів. Вони нібито навчались у вищих навчальних закладах у Гродно.

За їхніми словами, місцева влада запровадила нові грошові внески для таких студентів. Їх також нібито виселили зі студентських гуртожитків. Такі мандрівники кажуть, що, оскільки Гродно дуже близький до Литви, вони обрали саме цю країну, а не, наприклад, Польщу.

За попередніми даними, за останні три дні співробітники кордону затримали 316 нелегальних мігрантів. Усі іноземці пройдуть тестування на COVID-19 та будуть ізольовані у спецпритулках.

Загалом з початку року на кордоні Литви з Білоруссю затримали 1098 осіб, розповіла глава МВС Агне Білотайте. Цей показник майже в 12,5 разів вище, ніж був за весь 2020 рік.

Зверніть увагу! Попередньої доби мігранти також штурмували литовський кордон. Силовикам довелося застосувати попереджувальний вогонь і сльозогінний газ.

Мігранти на кордоні з Литвою: коротко