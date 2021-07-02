Агентство задовольнило запит Литви та Латвії, який надійшов у червні. Підкріплення просили через значне зростання кількості випадків незаконного перетину кордону зі сторони Білорусі.
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ЄС відправило Литві та Латвії підкріплення
Прикордонники надаватимуть підтримку Латвії та Литві у нагляді за кордоном та інших функціях управління кордоном,
– йдеться у повідомленні.
Операція починається із розгортання 10 співробітників з патрульними автомобілями, чисельність яких поступово збільшуватиметься.
Випадки незаконного перетину кордону
- Тільки протягом червня на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 людей. Це у 6 разів більше, ніж загальна кількість таких спроб впродовж усього 2020 року.
- У Латвії не фіксували такого різкого зростання кількості незаконних перетинів кордону. Однак країна також вирішила звернутися до Frontex, працюючи на випередження.
"Ми дуже стурбовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Проблема міграції стає серйозною – не тільки для Литви, але для всього ЄС, бо пересилання мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі", – заявляв президент Литви Гітанас Наусєда.
Він додавав, що кількість мігрантів критично зросла в останні місяці й це потрібно вирішувати. Здебільшого мігранти, які нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії.