Агентство задовольнило запит Литви та Латвії, який надійшов у червні. Підкріплення просили через значне зростання кількості випадків незаконного перетину кордону зі сторони Білорусі.

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ЄС відправило Литві та Латвії підкріплення

Прикордонники надаватимуть підтримку Латвії та Литві у нагляді за кордоном та інших функціях управління кордоном,

– йдеться у повідомленні.

Операція починається із розгортання 10 співробітників з патрульними автомобілями, чисельність яких поступово збільшуватиметься.

Випадки незаконного перетину кордону

Тільки протягом червня на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 людей. Це у 6 разів більше, ніж загальна кількість таких спроб впродовж усього 2020 року.

У Латвії не фіксували такого різкого зростання кількості незаконних перетинів кордону. Однак країна також вирішила звернутися до Frontex, працюючи на випередження.

"Ми дуже стурбовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Проблема міграції стає серйозною – не тільки для Литви, але для всього ЄС, бо пересилання мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі", – заявляв президент Литви Гітанас Наусєда.

Він додавав, що кількість мігрантів критично зросла в останні місяці й це потрібно вирішувати. Здебільшого мігранти, які нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з Ірану, Іраку та Сирії.

Зверніть увагу! Наприкінці травня Олександр Лукашенко заявив, що "досі Мінськ зупиняв наркотики й мігрантів на кордоні з Литвою". Однак після міжнародної реакції на примусову посадку літака Ryanair і впровадження нових санкцій не робитиме цього.