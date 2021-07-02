Агентство удовлетворило запрос Литвы и Латвии, поступивший в июне. Подкрепление просили из-за значительного роста количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.

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ЕС отправило Литве и Латвии подкрепление

Пограничники будут оказывать поддержку Латвии и Литве в надзоре за границей и других функциях управления границей,

– говорится в сообщении.

Операция начинается с развертывания 10 сотрудников с патрульными автомобилями, численность которых будет постепенно увеличиваться.

Случаи незаконного пересечения границы

Только в течение июня на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек. Это в 6 раз больше, чем общее количество таких попыток в течение всего 2020 года.

В Латвии не фиксировали столь резкого роста количества незаконных пересечений границы. Однако страна также решила обратиться к Frontex, работая на опережение.

"Мы очень обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью. Проблема миграции становится серьезной – не только для Литвы, но для всего ЕС, потому что пересылка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси", – заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Он добавлял, что количество мигрантов критически возросло в последние месяцы и это нужно решать. В основном мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из Ирана, Ирака и Сирии.

Обратите внимание! В конце мая Александр Лукашенко заявил, что "до сих пор Минск останавливал наркотики и мигрантов на границе с Литвой". Однако после международной реакции на принудительную посадку самолета Ryanair и внедрения новых санкций не будет делать этого.