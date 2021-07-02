Агентство удовлетворило запрос Литвы и Латвии, поступивший в июне. Подкрепление просили из-за значительного роста количества случаев незаконного пересечения границы со стороны Беларуси.
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ЕС отправило Литве и Латвии подкрепление
Пограничники будут оказывать поддержку Латвии и Литве в надзоре за границей и других функциях управления границей,
– говорится в сообщении.
Операция начинается с развертывания 10 сотрудников с патрульными автомобилями, численность которых будет постепенно увеличиваться.
Случаи незаконного пересечения границы
- Только в течение июня на незаконном пересечении границы из Беларуси в Литву поймали более 400 человек. Это в 6 раз больше, чем общее количество таких попыток в течение всего 2020 года.
- В Латвии не фиксировали столь резкого роста количества незаконных пересечений границы. Однако страна также решила обратиться к Frontex, работая на опережение.
"Мы очень обеспокоены ситуацией на границе с Беларусью. Проблема миграции становится серьезной – не только для Литвы, но для всего ЕС, потому что пересылка мигрантов через границу с ЕС стала официальной позицией Беларуси", – заявлял президент Литвы Гитанас Науседа.
Он добавлял, что количество мигрантов критически возросло в последние месяцы и это нужно решать. В основном мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, происходят из Ирана, Ирака и Сирии.