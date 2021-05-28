Латвийский посол Эйнарс Семанис рассказал, что Беларусь пока не добавила в свой "черный список" работников дипломатического ведомства Латвии. Это позволяет надеяться, что ситуацию можно урегулировать.
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Однако когда это произойдет, Семанис спрогнозировать не может.
По сравнению с событиями в октябре прошлого года, когда Беларусь требовала у Польши и Литвы отозвать своих послов на консультацию, ситуация с отношениями наших стран "очень плохая и очень печальная" – тогда работа посольств Литвы и Польши не была прервана
– подчеркнул посол.
По словам Семаниса, в настоящее время работа посольства Латвии в Минске приостановлена. Там остался лишь один работник, отвечающий за административные вопросы.
Отношения Латвии и Беларуси: последние новости
- В Минске 23 мая принудительно посадили самолет, выполнявший рейс Афины – Вильнюс. Во время осмотра пассажиров в аэропорту задержали экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Уже на следующий день, 24 мая, латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приняла решение не использовать воздушное пространство Беларуси.
- Белорусские власти 26 мая объявили, что высылают из страны посла Латвии и весь дипломатический персонал. Это стало ответом на действия латвийских дипломатов в Риге, которые заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белое знамя.