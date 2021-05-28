Вона фактично зробила акт повітряного піратства, змусивши пілотів цивільного літака здійснити екстрену посадку. Детальніше – у відеоблозі.

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Деталі історії з Протасевичем

Нагадаю деталі цієї моторошної історії. Комерційний літак компанії Raynair летів маршрутом Афіни (Греція) – Вільнюс (Литва), але був змушений здійснити екстрену посадку в аеропорту Мінська через повідомлення білоруських диспетчерів про мінування.

Для цього білоруси навіть підняли винищувач, як вони пояснили, "для допомоги цивільному літаку". Як винищувач в цьому випадку може допомогти цивільному літаку – я не знаю.



Роман Протасевич / Фото NEXTA

Пілоти змушені були підкоритися – і борт приземлився у білоруській столиці. Далі все було банально і прозаїчно. Силовики не знайшли бомбу, але знайшли Протасевича і арештували його.

Насправді дії білоруської влади мені зрозумілі – це звичайний формат політики Росії. Коли влада сподівається, що світова спільнота трохи похвилюється, "висловить занепокоєння" – і все.

А якщо ні, то можна гратися із європейцями у гру під назвою "тепер він заручник – спробуйте його врятувати", пом'якшіть санкції і все в такому ж дусі.

Трохи приємно здивував наш президент, який оперативно вирішив закрити авіасполучення із Білоруссю. Напевно, це вперше, коли Україна не чекає на реакцію світу, а робить важливі кроки – самостійно.

Реакція суспільства

Переглядаючи новини та повідомлення про ту зухвалу посадку літака з опозиційним журналістом, зловив себе на тому, що з'явилось відчуття злості і бажання адекватно відповісти.

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Але, напевно, такі відчуття переживають далеко не всі, адже в мережі я також зіткнувся з коментарями на кшталт: "Як мені тепер літати до Москви?".

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Потім звучали думки щодо того, що білоруській дешевший дизель тепер буде не наш. Також було багато коментарів про те, що насправді байдуже, хто, кого і де затримав. Зустрічав навіть декількох білорусів, які живуть в Києві і які писали, що відкрито підтримують владу Лукашенко.

Білорусь перетворюється на диктаторську державу

Світ не змінився. Читаючи виступи Вінстона Черчилля у 1930-х роках XX століття я із жахом усвідомлюю, що нічого не змінилося, що все знову повторюється.

Мені дуже хочеться запитати, а ви бачите це? Чи бачите ви, як Білорусь зараз перетворюється на диктаторську державу, яку будував Гітлер? Де так само як і за його часів, на державних телеканалах розповідають про те, що краще міцна диктатура, ніж ця клята демократія?

Чи бачите ви, що у наших сусідів відбирають залишки того, чого у них і так було завжди небагато – свободи? Відбирають їхнє право вибору та самовизначення?

Чи бачите ви їхніх дітей? Тих, які зростатимуть в атмосфері тотального контролю КДБ, заборони на інакомислення та із розумінням того, що хлопця або дівчину 16 – 18 років можуть побити просто на вулиці і запроторити до в'язниці на 3 роки просто через те, що він або вона скаже, що йому не подобається режим Лукашенка?



Лукашенко перетворює Білорусь на диктаторську державу / Фото ТАСС

Може здатися, що я перебільшую чи пересмикую. У відповідь прошу почитати історії про те, як демократії світу заплющували очі на проблеми Німеччини, яка захоплювала території і робила все, що хотіла, а світ тим часом висловлював стурбованість.

Ризик нової світової війни

Нагадати, яку ціну заплатила планета за такого роду боягузтво? Друга світова війна і смерть десятків мільйонів – це результат бездіяльності демократій вільного світу у відповідь на червоний та сірий терор комуністів та нацистів.

Мені шкода всіх тих, хто цього не бачить і не відчуває, адже є ризик нової світової війни. Передумовою якої є те, що демократії вільного світу продовжують бути імпотентами в питаннях адекватної відповіді на будь-які прояви терору і диктатури.

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Історія показала, що толерантний підхід до диктаторів – не є дієвим. Він лише підштовхує їх на ще більші звірства, саме тому ми маємо ставати сильнішими у військовій і ракетній галузі, та бути готовими застосовувати цю силу.

Досить загравати з монстрами – їх треба бити і ставити на місце, а як не розуміють – то нищити, адже свобода має свою ціну і ми зобов'язані мати сміливість платити її, але бажано не тоді, коли її у нас вже не буде.