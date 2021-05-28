Письмо получили те страны, которые высказали мнение о "надуманных причинах посадки". Соответствующее заявление сделал глава миссии Валентин Рыбаков.

Тем временем Украина закрывает небо для белорусских самолетов, – СМИ

Кому Беларусь выразила протест

Нота протеста для всех 8 стран имеет одинаковое содержание. В ней, по словам Рыбакова, белорусские власти возмущены публикацией оценок инцидента "до того, как будет проведено соответствующее расследование...".

Ноту отправили:

Бельгии,

Великобритании,

США,

Ирландии,

Норвегии,

Германии,

Франции,

Эстонии.

Отметим, что на время публикации этого материала официального сообщения о ноте протеста на сайте белорусского постоянного представительства при ООН нет.

Какое заявление возмутило Беларусь

Париж, Дублин и Таллин инициировали 26 мая закрытое обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации с самолетом в Минске. После обсуждения эти страны заявили, что рейс Ryanair посадили в Минске по надуманным причинам. К тому же там призвали освободить задержанных Романа Протасевича и Софию Сапегу.

Принудительная посадка самолета в Беларуси: что надо знать

Пассажирский самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске.

На борту находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Их задержали.

Цивилизованный мир осудил такие действия, угрожавшие безопасности пассажиров.

Гендиректор Ryanair назвал это пиратством и намеренным угоном самолета.

Впоследствии белорусские власти опубликовали видео, где Протасевич говорит, что все хорошо и он якобы находится в СИЗО. Такое же мнение публично высказала и его адвокат, которая смогла попасть к Протасевичу только на 4 день задержания.

Смотрите первое публичное обращение Протасевича после задержания