Правительство дало соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и "Украэроруху". Поэтому белорусские самолеты не смогут садиться в украинских аэропортах, а также пролетать над территорией Украины транзитом. Об этом изданию сообщил источник в правительстве.

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Правительство одобрило протокольное поручение Мининфраструктуры и "Украэроруха" установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь,

– утверждает источник.

Кроме того, поручили Минифраструктуры, МИД и "Украэроруху" сообщить о решении Беларуси.

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