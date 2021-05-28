Уряд дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху". Про це виданню повідомило джерело в уряді.
До речі Закрите авіасполучення з Білоруссю: як повернутися українцям
Що означає заборона
Відтак білоруські літаки не зможуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом.
Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь,
– стверджує джерело.
Крім того, доручили Мінінфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про рішення Білорусі.
Зауважимо, що з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонили польоти у повітряному просторі сусідньої держави.
Примусова посадка літака у Білорусі: що треба знати
- Пасажирський літак Ryanair, що курсував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську. Річ у тім, що білоруські диспетчери повідомили про замінування. Хоча, зрештою, ніякої вибухівки не виявили.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали. Журналіст попереджав, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін.
- Білоруська влада опублікувала відео, де Протасевич говорить, що все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Хоча на відео видно синяки на обличчі хлопця.
- ЄС та США заявили, що готуватимуть санкції проти Білорусі. ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Крім того, ще низка європейських авіакомпаній відмовилась літати через Білорусь.
- Україна теж відреагувала на інцидент, закривши авіасполучення.