Уряд дав відповідне протокольне доручення Міністерству інфраструктури та "Украероруху". Про це виданню повідомило джерело в уряді.

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Що означає заборона

Відтак білоруські літаки не зможуть сідати в українських аеропортах, а також пролітати над територією України транзитом.

Уряд схвалив протокольне доручення Мінінфраструктури та "Украероруху" встановити з 00:00 29 травня заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь,

– стверджує джерело.

Крім того, доручили Мінінфраструктури, МЗС і "Украероруху" повідомити про рішення Білорусі.

Зауважимо, що з 26 травня Україна закрила авіасполучення з Білоруссю. Українським авіакомпаніям та літакам заборонили польоти у повітряному просторі сусідньої держави.

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