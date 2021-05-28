Листа отримали ті країни, які висловили думку про "надумані причини посадки". Відповідну заяву зробив глава місії Валентин Рибаков.
Тим часом Україна закриває небо для білоруських літаків, – ЗМІ
Кому Білорусь висловила протест
Ноту протесту для усіх 8 країн має однаковий зміст. У ньому, за словами Рибакова, білоруська влада обурена публікацією оцінок інциденту "до того, як буде проведено відповідне розслідування...".
Ноту відправили до:
- Бельгії,
- Великої Британії,
- США,
- Ірландії,
- Норвегії,
- Німеччини,
- Франції,
- Естонії.
Яка заява обурила Білорусь
Париж, Дублін і Таллінн ініціювали 26 травня закрите обговорення в Раді Безпеки ООН ситуації з літаком в Мінську. Після обговорення ці країни заявили, що рейс Ryanair посадили у Мінську з надуманих причин. До того ж там закликали звільнити затриманих Романа Протасевича і Софію Сапегу.
Примусова посадка літака у Білорусі: що треба знати
- Пасажирський літак Ryanair, що курсував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в Мінську.
- На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Їх затримали.
- Цивілізований світ засудив такі дії, що загрожували безпеці пасажирів.
- Гендиректор Ryanair назвав це піратством і навмисним викраденням літака.
- Згодом білоруська влада опублікувала відео, де Протасевич говорить, що все добре та він нібито перебуває у СІЗО. Таку ж думку публічно висловила і його адвокатка, яка змогла потрапити до Протасевича лише на 4 день затримання.
Дивіться перше публічне звернення Протасевича після затримання