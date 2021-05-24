Министр сообщения Латвии Талис Линкайтс попросил пассажиров следить за ситуацией с полетами в Беларусь и из Беларуси на сайтах авиакомпаний. Кроме того, политик призвал проверять новости от пресс-службы международного аэропорта "Рига".

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По словам Линкайтса, AirBaltic следит за ситуацией безопасности в воздушном пространстве. Ситуация в Беларуси заставила принять решение не использовать ее воздушное пространство.

Чиновник подчеркнул, что Латвийское агентство гражданской авиации также предоставит свои рекомендации. Кроме того, Международная организация гражданской авиации также подала запросы, чтобы получить информацию от перевозчиков и стран-операторов.

Ясно то, что ситуация в принципе неприемлема, когда страна может решить, нравится или не нравится тот или иной пассажир самолета. Действия наших соседей противоречат международным конвенциям. Думаю, какие-то последствия будут. В том числе экономического плана,

– заявил Линкайтс.

Обратите внимание! В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске. Журналиста Романа Протасевича, который находился на борту самолета, задержали.

Задержание Протасевича: главное